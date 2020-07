Υγεία - Περιβάλλον

Iός Δυτικού Νείλου: ένας θάνατος και δέκα νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Σε ποιές περιοχές καταγράφηκαν τα κρούσματα σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ...

Δέκα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και ένας θάνατος σε ασθενή ηλικίας άνω των 80 ετών, με υποκείμενα νοσήματα έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου 2020, μέχρι σήμερα, σύμφωνα με εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Tα εννέα από τα 10 συνολικά κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/καιοξεία χαλαρή παράλυση) και ένα είχε ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο νόσημα)/ δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ.

Τα 10 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης, Καρδίτσας, Καβάλας, Σερρών, Πιερίας, και Ανατολικής Αττικής. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας), αναφέρει ο ΕΟΔΥ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα οροεπιδημιολογικής μελέτης που είχε διεξαχθεί το 2010, σε κάθε ένα (1) κρούσμα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου με προσβολή του ΚΝΣ αντιστοιχούν περίπου 140 μολυνθέντες από τον ιό (με ήπια συμπτωματολογία ή ασυμπτωματικοί).

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών. Η βασική δεξαμενή του ιού στη φύση είναι κυρίως τα άγρια πτηνά, από όπου μολύνονται τα κουνούπια, ενώ οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν περαιτέρω τον ιό σε άλλα κουνούπια. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται με τον ιό είναι ασυμπτωματικοί, περίπου 20% εμφανίζουν ήπια συμπτώματα ιογενούς συνδρομής και λιγότεροι από 1% παρουσιάζουν σοβαρότερες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση.

Οι πιο σοβαρές εκδηλώσεις εμφανίζονται συνήθως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς και γενικά άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν διεθνώς τα σημαντικότερα μέτρα για την πρόληψη της νόσου.