Αθλητικά

FIFA: Ποινική δίωξη κατά του Ινφαντίνο

Eνδείξεις εγκληματικής συμπεριφοράς από τον πρόεδρο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ειδικός εισαγγελέας που διορίστηκε για να εξετάσει τις συναλλαγές ανάμεσα στον γενικό εισαγγελέα της Ελβετίας, Μίχαελ Λάουμπερ, και τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ξεκίνησε ποινική διαδικασία εναντίον του επικεφαλής της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας και ταυτόχρονα ζήτησε έγκριση για να ανοίξει η διαδικασία και εναντίον του Λάουμπερ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Λάουμπερ προσφέρθηκε να παραιτηθεί, καθώς δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συγκάλυψε μια συνάντηση με τον Ινφαντίνο και είπε ψέματα στους επιβλέποντές του, ενώ το γραφείο του έκανε έρευνα για διαφθορά γύρω από την FIFA.

Η αρχή που εποπτεύει τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς της Ελβετίας ανακοίνωσε, την Πέμπτη, ότι ο ειδικός εισαγγελέας, Στέφαν Κέλερ, ο οποίος διορίστηκε μέσα στον Ιούλιο για να ερευνήσει ποινικές καταγγελίες εναντίον των δύο ανδρών και άλλων εμπλεκομένων, είχε βρει ενδείξεις εγκληματικής συμπεριφοράς που σχετίζεται με τις συναντήσεις τους.

Στο παρελθόν τόσο ο Λάουμπερ όσο και ο Ινφαντίνο αρνήθηκαν ότι έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.