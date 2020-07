Κοινωνία

Πέθανε ο μαθητής που είχε φάει δηλητηριώδη μανιτάρια

Ο άτυχος νέος υποβλήθηκε σε εγχείρηση μεταμόσχευσης ήπατος, αλλά…

Θρήνος στο Βαρικό της Φλώρινας για τον 16χρονο μαθητή ο οποίος την περασμένη Παρασκευή κατανάλωσε δηλητηριασμένα μανιτάρια.

Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε στη Γερμανία και την Τετάρτη 29 Ιουλίου υποβλήθηκε σε εγχείρηση μεταμόσχευσης ήπατος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο οργανισμός του δεν δέχτηκε το μόσχευμα και σήμερα κατέληξε.

Πηγή: ΕΡΤ