Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θλιβερό ρεκόρ θανάτων στην Φλόριντα

Αύξηση ρεκόρ στον αριθμό των θανάτων από Covid-19 ανακοίνωσε σήμερα η Πολιτεία της Φλόριντας, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με 252 νεκρούς μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

Επίσης, καταγράφηκαν 9.956 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των μολύνσεων στις 461.000. Η Φλόριντα είναι δεύτερη σε αριθμό κρουσμάτων, πίσω από την Καλιφόρνια και όγδοη σε συνολικό αριθμό θανάτων, με 6.709, σύμφωνα με καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.

Λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, η σχολική περιφέρεια του Μαϊάμι ανακοίνωσε ότι οι μαθητές δεν θα επιστρέψουν στις αίθουσες όταν ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος, σε μερικές εβδομάδες.

Η Φλόριντα ήταν μία από τις έξι Πολιτείες που την Τετάρτη ανακοίνωσαν ρεκόρ θανάτων από την έναρξη της πανδημίας. Οι υπόλοιπες ήταν η Καλιφόρνια, το 'Αινταχο, η Βόρεια Καρολίνα, το Τέξας και η Νότια Ντακότα. Την Τετάρτη πέθαινε στις ΗΠΑ ένας άνθρωπος ανά λεπτό.