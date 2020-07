Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κοτανίδου: έχουμε ετοιμαστεί για αύξηση των ασθενών σε κλινικές και ΜΕΘ (βίντεο)

Η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας καλεί τους πάντες να τηρήσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής, για να αποφευχθούν τα χειρότερα.