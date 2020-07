Αθλητικά

Προβληματισμός για τα κρούσματα κορονοϊού στο ποδόσφαιρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεύτερες σκέψεις για Champions και Europa League γίνονται στο παρασκήνιο, λόγω των παικτών που είναι θετικοί στον ιό.