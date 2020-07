Κοινωνία

Καύσωνας: ανοιχτές κλιματιζόμενες αίθουσες του δήμου Αθηναίων

Σε ποιες περιοχές και ώρες θα λειτουργήσουν οι Λέσχες Φιλίας.

Τρεις κλιματιζόμενες αίθουσες για την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων θα έχει στη διάθεση τους , αύριο από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ο δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για τις Λέσχες Φιλίας στο Νέο Κόσμο, στην Κολοκυνθούς και στην Γκράβα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του δήμου, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από όλους σε όλη τη διάρκεια της παραμονής στο χώρο, η τήρηση της ελάχιστης απόστασης του ενάμιση μέτρου μεταξύ τους, ενώ ο ανώτατος αριθμός ανά χώρο είναι 30 άτομα στους δύο πρώτους χώρους και 20 στον τρίτο χώρο.