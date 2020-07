Κόσμος

Βραζιλία: θετική στον κορονοϊό η σύζυγος του Μπολσονάρου

Εκτός από τη σύζυγο του προέδρου της Βραζιλίας, ακόμη ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησης βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Η σύζυγος του Βραζιλιάνου προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου και άλλος ένας από τους υπουργούς της κυβέρνησής του βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, την ώρα που ο νέος κορονοϊός δεν δείχνει σημάδια ότι υποχωρεί στη χώρα αυτή.

Λίγες ημέρες αφότου ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ανέρρωσε και το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε βγήκε αρνητικό, αφού παρέμεινε σε καραντίνα για αρκετές εβδομάδες, η σύζυγός του, η Μισέλ, βρέθηκε θετική.

«Η πρώτη κυρία Μισέλ Μπολσονάρου βρέθηκε θετική στην Covid-19 την Πέμπτη. Είναι σε καλή κατάσταση και θα τηρήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», σημειώνεται στην ανακοίνωση αυτή.

Λίγο νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ο υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας, Μάρκος Πόντες, διαγνώστηκε θετικός στην ασθένεια. Είναι ο πέμπτος υπουργός της κυβέρνησης που προσβάλλεται από τον ιό.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε την Τετάρτη 69.074 νέα κρούσματα και 1.595 θανάτους. Στη Βραζιλία τα κρούσματα ξεπερνούν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια και οι νεκροί τους 90.000.

Ο Πόντες είπε ότι έχει τεθεί σε καραντίνα και θα εργάζεται από το σπίτι του. «Είμαι καλά, έχω μόνο συμπτώματα γρίπης και πονοκέφαλο», διευκρίνισε.