Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: Πολεοδομικό Σχέδιο παντού με αλλαγές στην δόμηση (βίντεο)

Τι λέει ο Υπ. Περιβάλλοντος για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, τα πρόστιμα για το Κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες και τα αυθαίρετα.

Για το Πολεοδομικό και Χωροταξικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Κωστής Χατζηδάκης.

Όπως είπε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «είναι οριζόντια και πολύ μεγάλη παρέμβαση για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να έρθουν στην χώρα επενδύσεις, να προστατευθούν οι περιουσίες και οι ιδιοκτησίες, αλλά και να προστατευθεί το Περιβάλλον».

«Προσπαθούμε μέσα στα επόμενα 10 χρόνια να καλύψουμε όλη την χώρα με τοπικά πολεοδομικά σχέδια, καθώς σήμερα έχουμε μόνο στο 20% της επικράτειας και εκεί όχι πλήρη. Παράλληλα περιορίζουμε την εκτός σχεδίου δόμηση, με μεσοσταθμικό περιορισμό 10% για τα σπίτια και 33% για την βιομηχανία, δίνοντας κίνητρα για να πάνε οι βιομηχανίες σε βιομηχανικά πάρκα», είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος.

Συμπλήρωσε ότι «τα 4 στρέμματα θα είναι οικοδομήσιμα, δεν αλλάζει η αρτιότητα, αλλά καταργούνται οι αποκλίσεις. Θα υπάρξει μια διετής περίοδος, όπου κάποιος με εκτός σχεδίου ιδιοκτησία θα μπορεί να βγάλει άδεια οικοδόμησης, ενώ παράλληλα προωθούμε την ευχέρεια να χτίσει κάποιος εντός σχεδίου και όπως πρέπει».

Για το Κτηματολόγιο, ο κ Χατζηδάκης είπε ότι «θα υπάρξουν πρόστιμα από 300 έως και 2.000 ευρώ και επιπλέον προσαυξήσεις, για όσους απλώς αμελούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους, κρατώντας “ομήρους” και όλους τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες και την περιοχή, καθώς το μέτρο είναι κυρίως αναπτυξιακό».

«Οι δασικοί χάρτες προχωρούν κανονικά. Όπως “έτρεχαν” μέχρι τώρα, θα ολοκληρώνονταν για την μισή χώρα σε 27 χρόνια, ενώ εμείς επιδιώκουμε να έχουν ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια. Ανάλογα κινούμαστε με τα πολεοδομικά σχέδια» σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Σε ότι αφορά το Μάτι, ο Υπ. Περιβάλλοντος είπε ότι είναι σε διαβούλευση το Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή, προσθέτοντας «καταλαβαίνω τις ενστάσεις των κατοίκων, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε μια καινούρια αρχή, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα. Το αντιλαμβάνονται αυτό και οι ίδιοι οι κάτοικοι».

Όπως τόνισε ο Υπ. Περιβάλλοντος στον ΑΝΤ1, «με το νομοσχέδιο αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, στην βάση της νομολογίας των δικαστηρίων, κάνοντας την “Ψηφιακή Τράπεζα Γης”», προσθέτοντας ότι «τα αυθαίρετα μένουν έξω από την λογική της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενώ υπάρχουν και νέα στοιχεία όπως είναι η “απόσυρση κτηρίων” και η “απαλλοτρίωση ορόφων”».]