Κοινωνία

Πολύωρη χειρουργική επέμβαση για την Αλεξία που είχε χτυπηθεί από αδέσποτη σφαίρα

Οι ελπίδες για το μόσχευμα, το «ευχαριστώ» της οικογένειας και η έκκληση στη Δικαιοσύνη.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η μικρή Αλεξία, από την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου Παίδων, η οποία κράτησε πέντε ώρες.

«Ακόμη και την ώρα που έμπαινε στο χειρουργείο, η κόρη μας χαμογελούσε. Από τα μάτια της αντλώ δύναμη και στέκομαι όρθια εδώ και 15 μήνες», εξομολογείται στο Infokids.gr η Νικολέτα Σαμαρτζή, μητέρα της 9χρονης.

Ελπίδες για το μόσχευμα

Ένα 24ωρο μετά το δύσκολο χειρουργείο, η Αλεξία βγαίνει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νικήτρια. Οι γιατροί αισιοδοξούν, ο οργανισμός της να δεχθεί το μόσχευμα και να πάνε όλα καλά.

«Το χειρουργείο κράτησε περίπου πέντε ώρες. Ήμασταν στον χώρο αναμονής και δεν περνούσαν τα λεπτά. Κοιτούσα, ξανακοιτούσα το ρολόι και προσευχόμουν για την κόρη μου. Όταν άνοιξε η πόρτα του χειρουργείου και με φώναξαν μέσα για να τη δω, η Αλεξία, αν και ήταν ζαλισμένη από τη νάρκωση, μου χαμογέλασε, μου έσφιξε το χέρι και μου έγνεψε ότι είναι καλά. Της χάιδεψα το κεφαλάκι και της έδωσα ένα γλυκό φιλί», λέει η κυρία Σαμαρτζή.

Το “ευχαριστώ” της οικογένειας

Συγκινημένοι, οι γονείς της νιώθουν την ανάγκη να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους πίστεψαν στην μικρή Αλεξία και της έστειλαν όλη τη θετική τους ενέργεια.

«Το παιδί μας ζει από θαύμα. Έφαγε σφαίρα στο κεφάλι, δεν έπεσε από το ποδήλατο. Τραυματίστηκε βαρύτατα. Η αγάπη και οι προσευχές του κόσμου, η πίστη μας στο Θεό και η αστείρευτη δύναμη της Αλεξίας μας, μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο. Και ένα τεράστιο ευχαριστώ, στους γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», που τόσο καιρό στέκονται δίπλα μας σαν να είναι οικογένειά μας», δηλώνουν ο Λουκάς και η Νικολέτα Σαμαρτζή.

Έκκληση στη δικαιοσύνη

Οι γονείς της 9χρονης, περιμένουν με αγωνία να εκδικαστεί η αγωγή ύψους 1 εκατ. ευρώ, που έχουν καταθέσει σε βάρος του κατηγορούμενου, για τον τραυματισμό της Αλεξίας, το Πάσχα του 2019.

«Καταστράφηκε η ζωή του κοριτσιού μας από το τίποτα. Είναι εξωφρενικό. Περνάμε Γολγοθά. Τα έξοδα για την αποκατάσταση της υγείας της είναι δυσβάσταχτα. Κάνω έκκληση στις δικαστικές αρχές να επισπεύσουν την εκδίκαση της υπόθεσης. Να γνωρίζετε ότι το ποινικό δικαστήριο ακόμη δεν έχει οριστεί. Πέρασαν 15 μήνες. Αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορεί ελεύθερος και το παιδί μου μόλις 9 ετών, μπαινοβγαίνει στα νοσοκομεία», δηλώνει εξοργισμένος ο πατέρας της.