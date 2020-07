Τοπικά Νέα

Πάτρα: συνωστισμός για ένα εισιτήριο (βίντεο)

Στοιβαγμένοι πολίτες χωρίς αποστάσεις και μάσκες προστασίας...

Το αδιαχώρητο σημειώθηκε έξω από το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων» στην Πλατεία Γεωργίου του Α΄ στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικό thebest.gr, πολίτες που δεν τηρούσαν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας, δηλαδή αποστάσεις και με ελάχιστους από αυτούς να φορούν μάσκα, ήταν στοιβαγμένοι για να προλάβουν ένα εισιτήριο.

Αφορμή για το συνωστισμό ήταν τη δωρεάν παραλαβή εισιτηρίων που διαθέτει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων για την συναυλία της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» με τη Γιώτα Νέγκα, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Βούντενης.

Παρά τις συστάσεις για την τήρηση σειράς προτεραιότητας και την ασφαλή προσέλευση των πολιτών στο εκδοτήριο, στο ταμείο του θεάτρου δεδομένου ότι παρών ένας και μοναδικός υπάλληλος.

Η λύση φαίνεται πως δόθηκε με την παρουσία των ανδρών της ομάδας ΔΙΑΣ που επέβαλλαν την «τάξη» στους απείθαρχους πολίτες.