Καλλιθέα: Ζούσε με την νεκρή μητέρα της μέσα στην ντουλάπα

Η επίσκεψη των αστυνομικών που αποκάλυψε το μακάβριο μυστικό. Η τραγική ιστορία της κόρης και η κακοποίηση από τον πατέρα της.

Με την μητέρα της νεκρή μέσα στην ντουλάπα κι έχοντας σφραγίσει ερμητικά όλες τις εξόδους και τα παράθυρα του σπιτιού, ζούσε για περισσότερες από 20 ημέρες μια 59χρονη στην Καλλιθέα.

Οι αστυνομικοί του ΑΤ Καλλιθέας εντόπισαν το πτώμα της 80χρονης σε προχωρημένη σήψη εχθές το βράδυ λίγο μετά τις 21:00 μέσα σε μια πολύ δυσάρεστη και αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Όλα άρχισαν πριν από μερικές ημέρες όταν η 59χρονη έπειτα από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο είχε σχεδόν εξαφανισθεί, εμφανίσθηκε ξαφνικά φανερά αδυνατισμένη στην γειτονιά ζητώντας φαγητό από νέο κάτοικο της περιοχής.

Το γεγονός αυτό σε όλους στη γειτονιά προκάλεσε μεγάλη εντύπωση καθώς στο σπίτι έφθαναν τακτικά διανομείς αλυσίδας σούπερ μάρκετ παραδίδοντας παραγγελίες των δύο γυναικών.

Προβληματισμένη με την 59χρονη σε σχεδόν σκελετωμένη κατάσταση, άρχισαν να αναζητούν την 80χρονη μητέρα της καθώς είχαν επίσης αρκετές ημέρες να την δουν έστω στο μπαλκόνι.

Μια κάτοικος της περιοχής επικοινώνησε με κοινωνική λειτουργό του δήμου Καλλιθέας, η κοινωνική λειτουργός ειδοποίησε την Αστυνομία και εχθές το βράδυ αστυνομική δύναμη του ΑΤ Καλλιθέας με την συνδρομή ομάδων ΔΙΑΣ έφθασε έξω από το σπίτι.

Η 59χρονη άρχισε να συνεργάζεται με τους αστυνομικούς μόνον όταν της ανέφεραν ότι θα αναγκασθούν να σπάσουν την πόρτα αν δεν ανοίξει η ίδια, και για αρκετή ώρα τους απαντούσε ότι ζει μόνη. Ήξεραν όμως ότι ζει με την ηλικιωμένη μητέρα της και άρχισαν να την αναζητούν μέσα στο σπίτι.

Η αποπνικτική μυρωδιά τους οδήγησε σε μια ντουλάπα στο ισόγειο διαμέρισμα του διόροφου κτιρίου όπου βρισκόταν το άψυχο σώμα της ηλικιωμένης σε προχωρημένη σήψη, ενώ λίγη ώρα αργότερα έφθασε στο σημείο και ιατροδικαστής.

Η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, συνεπώς δεν μπορεί ακόμα να αποκλεισθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της 80χρονης. Όμως η 59χρονη προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας και σήμερα αποφασίσθηκε ο εγκλεισμός της σε ψυχιατρική κλινική.

Όταν την ρώτησαν οι αστυνομικοί περί της ημερομηνίας θανάτου της μητέρας της και γιατί δεν ειδοποίησε κανέναν, η 59χρονη απάντησε ότι η μητέρα της απεβίωσε στις 7 Ιουλίου και ότι δεν ενημέρωσε κανέναν καθώς δεν είχε χρήματα για την ταφή της.

Πίσω από αυτή την μακάβρια ιστορία όμως, ξετυλίγεται ως κουβάρι η δραματική ιστορία ζωής της ίδιας της 59χρονης...

“Την κακοποιούσε”

Άνθρωποι που ζουν για περισσότερο από 50 χρόνια στην γειτονιά μιλούν για ένα βασανισμένο πλάσμα το οποίο υπέφερε στα χέρια του πατέρα της από πολύ μικρή ηλικία.

“Ένα απόγευμα έπαιζαν όλα τα παιδιά στον δρόμο! Αυτό δεν ερχόταν ποτέ. Συχνά ακούγαμε φωνές και κλάματα από το σπίτι. Εκείνο το απόγευμα λοιπόν, βγαίνει η μικρή γυμνή τρέχοντας στην ταράτσα και πίσω της την κυνηγούσε ο πατέρας της. Δίνει μια το κορίτσι και πηδάει στο διπλανό σπίτι, κόντεψε να σκοτωθεί. Δεν ντρέπεσαι, του λέει, η γειτόνισσα, τι κάνεις στο κορίτσι σου, θα σκοτωνόταν”.

Ήταν ένα μόνο από τα πολλά περιστατικά που θυμούνται περίοικοι για την κακοποίηση, όπως λένε, που δεχόταν ανήλικη τότε, 59χρονη σήμερα.

“Την έβαζε στους ώμους του (ο “πατέρας”), την έκανε βόλτα στη γειτονιά και έλεγε και τον ακούγαμε όλοι: Πρώτα θα σε γλεντήσω εγώ και μετά όλοι οι άλλοι. Πρώτα δική μου και μετά των άλλων” μας λέει μια κάτοικος στη διπλανή πολυκατοικία.

Αστυνομικός στην Ρόδο

Μέχρι την ενηλικίωση της έκανε ότι μπορούσε να ξεχάσει το βουβό μυστικό που την έπνιγε κι έτρωγε το μυαλό της από τα παιδικά της χρόνια, κυρίως όμως πάλευε να ξεπεράσει το γεγονός, όπως αναφέρον άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια, ότι η μητέρα της ποτέ δεν αντέδρασε σε όλα αυτά που γίνονταν στο σπίτι.

Μπήκε στην Σχολή Θεάτρου όπου έμεινε περίπου για 3 μήνες και συνέχισε στην Σχολή της Αστυνομίας, μάλιστα εργάσθηκε ως αστυνομικός στην Ρόδο για περίπου 6 μήνες.

Όμως όταν έμαθε ότι ο πατέρας της πέθανε, η ψυχολογική της κατάσταση άρχισε να βαραίνει. Εγκατέλειψε την Αστυνομία και κλείστηκε σε ένα πολύ δικό της κόσμο να σκιαμαχεί νύχτα – μέρα με τις αναμνήσεις. Την ημέρα που έμαθε για τον θάνατο του πατέρα της, έσπασε τα πάντα μέσα στο σπίτι και πετούσε ότι υπήρχε από το μπαλκόνι στον δρόμο.

“Δεν ήταν τροχαίο”

“Ο πατέρας της ήταν πολύ κακός άνθρωπος” λένε περίοικοι, εκτιμώντας ότι το τροχαίο στο οποίο σκοτώθηκε πριν από αρκετά χρόνια στην Κυπαρρισία δεν ήταν ακριβώς τροχαίο, αλλά δολοφονία.

Όταν βράδιαζε έβαφε τις εξωτερικές επιφάνειες του σπιτιού και ζωγράφιζε καρδιές σε εμφανή σημεία, αρκετά συχνά οι γείτονες την έβλεπαν να βγαίνει γυμνή στην ταράτσα και να χαιρετά, ενώ σε μια συγκεκριμένη γωνιά της ταράτσας την έβλεπαν να κάθεται ώρες.

“Νερό! Λίγο νερό”

Με την μητέρα της βρισκόταν πολύ συχνά σε αντιπαράθεση με τις φωνές τους να ακούγονται αρκετά μέτρα μακριά, ενώ την έδιωχνε από το σπίτι. Σε αρκετές περιπτώσεις οι γείτονες έβρισκαν την νύχτα την 80χρονη της να κοιμάται στα σκαλάκια της εξόδου του διώροφου κτιρίου μέσα στο κρύο, ενώ ένα καλοκαίρι έπειτα από 3 ημέρες στο πεζοδρόμιο ζήτησε εκλιπαρώντας από μια γειτόνισσα λίγο νερό.

“Νερό! Λίγο νερό! Αλλά πρόσεχε μη σε δει από το παραθυρόφυλλο” μου είπε όταν την βρήκα στο πεζοδρόμιο. Τρεις ημέρες ήταν εκεί. Ανέβηκα επάνω, έβγαλα από την κατάψυξη μερικά μπουκαλάκια με νερό που είχα και της τα έδωσα. Αλλά με είδε η κόρη της κι άρχισε να φωνάζει πίσω από το παράθυρο” εξηγεί η κυρία η οποία εκείνη την ημέρα έδωσε νερό στην 80χρονη.

Νεκρική σιγή

Από τις αρχές Ιουλίου, όπου σύμφωνα με την 59χρονη, πέθανε η μητέρα της, σφράγισε ερμητικά όλες τις εξόδους του σπιτιού καθώς και τα παράθυρα ώστε να μην φαίνεται απολύτως τίποτα. Σταμάτησαν να έρχονται διανομείς φαγητού στο σπίτι, διέκοψε κάθε επικοινωνία με τον έξω κόσμο ζώντας με το άψυχο σώμα της μητέρας της το οποίο η ίδια τοποθέτησε μέσα στην ντουλάπα.

Μέχρι που εχθές το βράδυ οι ανησυχίες των γειτόνων οδήγησαν την Αστυνομία να σηκώσει αυτό το πέπλο νεκρικής σιγής γύρω που είχε τυλίξει το σπίτι.

