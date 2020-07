Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ στους νέους

Τι διαμηνύει ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

«Δεν είστε άτρωτοι απέναντι στη νόσο Covid-19». Το μήνυμα αυτό έστειλε, ουσιαστικά, την Πέμπτη ο Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσους, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προς τους νέους όλου του πλανήτη, καλώντας τους να τηρούν τις ίδιες προφυλάξεις με τον υπόλοιπο πληθυσμό για να προστατευτούν οι ίδιοι και να προστατεύσουν τους άλλους.

«Το είπαμε και το ξαναλέμε: οι νέοι μπορεί να μολυνθούν, οι νέοι μπορεί να πεθάνουν, οι νέοι μπορεί να μεταδώσουν τον ιό», είπε, υποστηρίζοντας πως «η αναζωπύρωση των κρουσμάτων σε ορισμένες χώρες οφείλεται εν μέρει στους νέους που δεν προφυλάσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο».

Η Μαρία Βαν Κέρκχοβ, υψηλόβαθμο στέλεχος του ΠΟΥ, δήλωσε με τη σειρά της πως τα κέντρα διασκέδασης αποτελούν χώρους που ενισχύουν τη μετάδοση του ιού.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ επέμεινε ότι οι νέοι θα έπρεπε να είναι «στην πρωτοπορία της αλλαγής» συμπεριφοράς που επιτάσσει η πανδημία: να τηρούν τις αποστάσεις, να πλένουν τα χέρια, να φορούν μάσκα σε συνθήκες συνωστισμού.

Κατά κύριο λόγο, σε ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντοπιστεί εστίες του νέου κορονοϊού σε περιοχές όπου οι νέοι, κάνοντας διακοπές, συχνάζουν σε μπαρ ή οργανώνουν υπαίθρια πάρτι σε παραλίες. Στον Καναδά, οι νέοι κάτω των 39 ετών αποτελούν πλέον την πλειονότητα των κρουσμάτων.