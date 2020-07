Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πέθανε 59χρονος που είχε αποσωληνωθεί

Αυξήθηκε κι άλλο η λίστα των ασθενών στην χώρα μας, που έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές της νόσου.

Αυξήθηκαν σε 204 οι θάνατοι ασθενών στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν προσβληθεί από κορονοϊό και κατέληξαν συνεπεία επιπλοκών της νόσου.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης, στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης άφησε την ζωή τους ένας 59χρονος ασθενής με Covid-19.

O άτυχος άνδρας ήταν διασωληνωμένος από τις 4 Ιουλίου και είχε αποσωληνωθεί λιγες ώρες πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Ο άτυχος άνδρας, που είχε υποκείμενα νοσήματα, ήταν κάτοικος της Μύκης στην Ξάνθη.

Την Πέμπττη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 66 κρούσματα, διάσπαρτα ανά την χώρα.