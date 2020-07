Οικονομία

Κορονοϊός: πρόστιμα σε πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας

Να πληρώσουν από 150 ευρώ έκαστος πρέπει οι καταναλωτές που δεν πειθάρχησαν στα μέτρα και αντέδρασαν και στους ελεγκτές.

Αυστηρά ελέγχονται οι χώροι στους οποίους με υπουργική απόφαση και κατόπιν εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής του υπουργείου Υγείας είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.

Όπως αναφέρουν τα Ρεθεμνιώτικα Νέα, οι έλεγχοι είναι καθημερινοί και φαίνεται να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε σουπερ μάρκετ, σε μέσα μεταφοράς αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης χωρίς ωστόσο να εξαιρείται καμία επιχείρηση, καμία δημόσια υπηρεσία, τράπεζα κ.λπ.

Σε κάποιες από τις περιπτώσεις στις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο οι παραβάτες δυσανασχέτησαν και αντέδρασαν για το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη στα Χανιά επιβλήθηκαν πέντε πρόστιμα σε πελάτες σούπερ μάρκετ ενώ στο Ηράκλειο δυο

Στο Ρέθυμνο την ίδια μέρα έπεσαν τα πρώτα πρόστιμα σε σούπερ μάρκετ. Αστυνομικοί έκαναν ελέγχους σε εννέα επιχειρήσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 5 πολίτες, που σε όλες τις περιπτώσεις ήταν πελάτες σούπερ μάρκετ της πόλης.

