Τα “γυρίζει” ο Τραμπ για την αναβολή εκλογών

Τι λέει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, μετά την θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το tweet του για την επιστολική ψήφο.

Μερικές ώρες αφότου άφησε να εννοηθεί ότι ίσως επιδιώξει αναβολή των εκλογών του Νοεμβρίου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες ότι δεν θέλει κάτι τέτοιο, όμως ανησυχεί για τα προβλήματα που κατ’ αυτόν θα προκαλέσουν τα εκατομμύρια των ψήφων οι οποίες θα σταλούν ταχυδρομικά.

«Θέλω να γίνουν εκλογές και να έχουμε αποτέλεσμα, πολύ, πολύ περισσότερο από εσάς», πέταξε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω αναβολή. Θέλω να γίνουν εκλογές. Όμως δεν θέλω να αναγκαστούμε να περιμένουμε τρεις μήνες και μετά να μάθουμε ότι λείπουν ψηφοδέλτια και ότι οι εκλογές δεν σημαίνουν τίποτα».

Ο Τραμπ επικαλέστηκε δημοσιεύματα στον Τύπο, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, για τα προβλήματα που θα μπορούσε να προκαλέσει η καθυστερημένη έλευση επιστολικών ψήφων και υποστήριξε πως θα χρειάζονταν εβδομάδες, μήνες, αν όχι «χρόνια», για να ξεδιαλύνει η κατάσταση. «Θέλω να δω αλλαγή της ημερομηνίας (των εκλογών); Όχι. Αλλά δεν θέλω να έχουμε νοθευμένες εκλογές», επέμεινε.

Αυτό που φάνηκε να εισηγείται νωρίτερα χθες μέσω Twitter ο ένοικος του Λευκού Οίκου αποκρούστηκε αμέσως από στελέχη της αντιπολίτευσης, των Δημοκρατικών, αλλά και του κυβερνώντος κόμματος, των Ρεπουμπλικάνων.