Χαρδαλιάς: περιορισμοί και μέτρα για το Κουρμπάν Μπαϊράμ

Με επείγουσα ανακοίνωση του, ο Υφ. Διαχείρισης Κρίσεων, επισημαίνει τι ισχύει για τους μουσουλμάνους που θέλουν να τιμήσουν την εορτή.

Ενόψει της σημερινής και αυριανής μουσουλμανικής εορτής, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοινώνει και υπενθυμίζει σχετικά με τα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του COVID 19 τα εξής:

«Στις 31 Ιουλίου 2020 είναι μία από τις μεγαλύτερες εορτές των μουσουλμάνων, η εορτή για την Θυσία του Αβραάμ, το Ιντ αλ Αντχα ή κουρμπάν μπαϊράμ.



Τα θρησκευτικά καθήκοντα των μουσουλμάνων για την εορτή της Θυσίας του Αβραάμ υπενθυμίζουμε ότι θα πραγματοποιηθούν μόνο μέσα στα Τζαμιά σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.34060, της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί μέχρι την 21/8/2020, δηλαδή επιτρέπεται ένα άτομο ανά 5 τ.μ. και με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους. Σε Τζαμιά που είναι μεγαλύτερα από 500 τ.μ. ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός είναι 100 άτομα. Κάθε πιστός πρέπει να έχει μαζί του το δικό του χαλάκι προσευχής.

Απαγορεύεται η πραγματοποίηση προσευχών σε δημόσιους χώρους και οι Δήμοι που έχουν παραχωρήσει χώρους για την πραγματοποίησή τους πρέπει άμεσα να ανακαλέσουν αμέσως τις σχετικές άδειες. Στα προαύλια των Τζαμιών επιτρέπεται να συγκεντρωθούν μέχρι 10 άτομα και με απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους, ενώ θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά μάσκα.

Φυσικά, οι χειραψίες, τα χειροφιλήματα, η ανταλλαγή ασπασμών και εναγκαλισμών αυξάνουν την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγονται.

Οι ευπαθείς ομάδες πρέπει να παραμείνουν σπίτι τους. Η προσευχή στο σπίτι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να εκπληρώσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, προστατεύοντας ταυτόχρονα την υγεία τους.

Απαγορεύεται επίσης η συγκέντρωση άνω των 10 ατόμων σε εορταστικά γεύματα ή δείπνα».