ΗΠΑ: νέο αρνητικό ρεκόρ κρουσμάτων και 1 θάνατος κάθε λεπτό!

Εφιαλτικές παραμένουν οι διαστάσεις της πανδημίας στην χώρα, που μετρά τους περισσότερους θανάτους από κάθε άλλη στον πλανήτη.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν χθες Πέμπτη 1.379 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως τις 20:30 (τοπική ώρα· 03:30 σήμερα Παρασκευή ώρα Ελλάδας).

Είναι η τρίτη συνεχόμενη ημέρα που η χώρα καταμετρά πάνω από 1.200 θανάτους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, σύμφωνα με τα δεδομένα του πανεπιστημίου της Βαλτιμόρης, που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο. Η χώρα που υφίσταται μακράν το πιο βαρύ χτύπημα από την πανδημία στον πλανήτη θρηνεί πλέον 151.826 θανάτους εξαιτίας της COVID-19.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν στις ΗΠΑ 72.238 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των μολύνσεων που έχουν επιβεβαιωθεί στην αμερικανική επικράτεια να πλησιάζει πλέον τα 4,5 εκατομμύρια (εκ των οποίων το 1,4 εκατομμύριο διαγνώστηκε ότι έχει αποθεραπευτεί).

Αφού γνώρισε μια κάποια βελτίωση της κατάστασης περί τα τέλη της άνοιξης, η ισχυρότερη δύναμη του κόσμου βλέπει από τα τέλη του Ιουνίου την πανδημία να εξαπλώνεται ξανά με τρομακτικούς ρυθμούς, ειδικά στο νότιο και στο δυτικό τμήμα της.

Η Φλόριντα είναι η πολιτεία που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία. Κατέγραψε χθες Πέμπτη 253 νέους θανάτους εξαιτίας της COVID-19, νέο ρεκόρ.

Η «Sunshine State» ξεπέρασε πρόσφατα τη Νέα Υόρκη — για μεγάλο διάστημα το επίκεντρο της πανδημίας στην αμερικανική επικράτεια, ως την άνοιξη — σε αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης. Πλέον καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, πίσω από την Καλιφόρνια, ο πληθυσμός της οποίας όμως είναι διπλάσιος σε μέγεθος.

Με αυτό το πολύ ανησυχητικό φόντο, η νοτιοανατολική πολιτεία ετοιμάζεται πυρετωδώς καθώς πλησιάζει τις ακτές της τροπική καταιγίδα, που ανάγκασε ορισμένα εξεταστικά κέντρα να κλείσουν χθες.