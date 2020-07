Αθλητικά

Θρήνος για 20χρονο ποδοσφαιριστή (εικόνες)

Ο χαμός του Χρήστου βύθισε στο πένθος, εκτός απο τους συγγενείς, την ομάδα του και ολόκληρη την περιοχή.

Θρήνος στην Χαλκιδική για τον χαμό νεαρού ποδοσφαιριστή

Πρόκειται για τον 20χρονο Χρήστο Κρημνιανιώτη, ο οποίος αγωνίζονταν στην Ελπίδα Πολυγύρου.

Τον νεαρό «αποχαιρετούν» τόσο η ΕΠΣ Χαλκιδικής όσο και ο Χορευτικός Όμιλος Πολυγύρου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ της Χαλκιδικής, ο νεαρός έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΣ Χαλκιδικής

Ο Πρόεδρος , τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Π.Σ. Χαλκιδικής, εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους για τον χαμό του Χρήστου Κρημνιανιώτη, ενός παιδιού μόλις 20 ετών το οποίο τίμησε με την παρουσία του το ποδόσφαιρο της Χαλκιδικής. Συλλυπητήρια στα μέλη της οικογένειας του και στους συγγενείς του εκλιπόντος. Καλό Παράδεισο.

Η ανακοίνωση από τον Χορευτικό Όμιλο Πολυγύρου

Με βαθιά θλίψη αλλά και συγκίνηση, αποχαιρετούμε τον φίλο μας Χρήστο Κρημνιανιώτη ο οποίος έφυγε σήμερα από κοντά μας. Θα παραμείνεις στην καρδιά μας και θα σε θυμόμαστε πάντοτε για το χαμόγελό σου και την ζεστασιά της ψυχής σου. Καλό ταξίδι. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στους γονείς και τα αδέρφια.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε και η Ελπίδα Πολυγύρου, αναφέροντας "Πένθος στην οικογένεια της Ελπίδας και της Νίκης. Τα λόγια περιττά όταν ένα παιδί με το χαμόγελο του Χρήστου φεύγει από κοντά μας. Συλλυπητήρια από τα βάθη της καρδιάς μας στην οικογένειά του".

Πηγή: typosthes.gr