Κοινωνία

Ο Στέφανος Χίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Τι περιμένουν οι αστυνομικοί από τον δημοσιογράφο, καθώς ούτε έχει καταθέσει ούτε έχει παραδώσει υλικό στους αξιωματικούς που ερευνούν την επίθεση εναντίον του.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο πήρε ο Στέφανος Χίος, αργά το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από την αιματηρή επίθεση που δέχτηκε έξω από το σπίτι του στα Βριλήσσια την Δευτέρα.

Οι αστυνομικοί περιμένουν από τον δημοσιογράφο και εκδότη να τους παραδώσει υλικό απο τις κάμερες που έχει στο σπίτι του, αλλά και κατάθεση για την επίθεση με δύο πυροβολισμούς που δέχθηκε, η οποία έχει καταγραφεί σε βίντεο απο κάμερα ασφαλείας.

.

Ο δράστης πλησίασε τον Στέφανο Χίο από την πλευρά του οδηγού και άρχισε να τον πυροβολεί από το παράθυρο.

Ο Στέφανος Χίος φέρεται να περιέγραψε τον δράστη και να είπε στους αστυνομικούς πως τον τελευταίο καιρό δεχόταν απειλές για ρεπορτάζ που δημοσίευε η εφημερίδα του

«Ο δράστης που με πυροβόλησε φορούσε κουκούλα, ενώ τα μάτια του είχαν σχιστοειδές σχήμα. Δεχόμουν απειλές για δημοσιεύματα της εφημερίδας μου», είπε στους αστυνομικούς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη δεν έχουν πάρει επίσημη κατάθεση από το θύμα της επίθεσης.