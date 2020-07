Κοινωνία

Τραγικό τέλος για ψαροντουφεκά

Νεκρός εντοπίστηκε ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν. Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Τραγικός επίλογος στην εξαφάνισης 52χρονου ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στην Αλόννησο όταν πήγε στη θάλασσα για ψάρεμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 52χρονου αλλοδαπού υποβρύχιου αλιέα στην Αλόννησο ξεκίνησαν την Κυριακή 26 Ιουλίου. Σήμερα, οι άνδρες του Λιμενικού εντόπισαν την σορό του ψαροντουφεκά στην παραλία Γιαννίτσι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

Εντοπίστηκε πρωινές ώρες σήμερα στην παραλία «Γιαννίτσι» Καρύστου, η σορός του 52χρονου αγνοούμενου αλλοδαπού, ο οποίος είχε μεταβεί μεσημβρινές ώρες της 25-07-2020 στη θαλάσσια περιοχή «ΒΡΙΣΙΤΣΑ» νοτιoδιοδυτικά ν. Αλοννήσου για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας, και για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν έρευνες προς εντοπισμό του από τις Λιμενικές Αρχές Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Διόκλειο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή Καρύστου που διενεργεί προανάκριση, παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών