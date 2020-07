Οικονομία

Κάντας στον ΑΝΤ1: στερούν τα αναδρομικά από τους χαμηλοσυνταξιούχους (βίντεο)

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης ζητά την καταβολή ποσών για δώρα και επικουρικές, ακόμη και σε βάθος κάποιων ετών.