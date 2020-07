Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: βήμα-βήμα η διαδικασία για δικαιούχους και καταλύματα (βίντεο)

Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ εξηγεί όσα πρέπει να ξέρουν οι κάτοχοι των κουπονιών για τα ξενοδοχεία και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Νέα προγράμματα του Οργανισμού για προσλήψεις ανέργων.