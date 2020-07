Ζώδια

Ζώδια: προβλέψεις για την Παρασκευή

Τι επιφυλάσσει η τελευταία ημέρα του μήνα για κάθε ζώδιο. Ποιούς περιμένεουν σημαντικές αλλαγές.

ΚΡΙΟΣ: Με το τετράγωνο του Ήλιου με τον Ουρανό όλο το σαββατοκύριακο αναγκάζομαι να σου μιλήσω και πάλι για τα ερωτικά σου, αφού στο συγκεκριμένο τομέα φαίνεται να προκύπτουν μοιραία γεγονότα που υπόσχονται να κάνουν τη ζωή σου το επόμενο διάστημα απόλυτα δραματική με την καλή ή την κακή έννοια. Από τη μία λοιπόν μπορεί να υπάρχει ένταση, πάθος και αναπάντεχες συναντήσεις ή νέες γνωριμίες ικανές να σε κάνουν να θέσεις νέες προτεραιότητες στη ζωή σου, από την άλλη όμως είναι πιθανό να προκύψουν και ανατροπές σε ερωτικές ιστορίες ή σταθερές σχέσεις που έδειχναν να έχουν μέλλον.

ΤΑΥΡΟΣ: Ο Ήλιος από το Λέοντα θα σχηματίζει αυτές τις μέρες το τετράγωνο του με τον Ουρανό στο ζώδιο σου, γεγονός που μπορεί από τη μία να δημιουργήσει ξαφνικά προβλήματα ή βλάβες στο σπίτι κι από την άλλη να φέρει εντάσεις, οι οποίες θα σε κάνουν να νιώσεις ότι αποστασιοποιείσαι συναισθηματικά από το σύντροφό σου ή κάποια μέλη της οικογένειάς σου. Έτσι είναι πιθανό να στραφείς στη δουλειά προκειμένου να αποσπάσεις την προσοχή σου, αφού φαίνεται ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα θα σε στεναχωρήσουν λίγο παραπάνω.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η αλλαγή σκυτάλης του μήνα θα πραγματοποιηθεί με τον Ήλιο τετράγωνο με τον Ουρανό γεγονός που από τη μία φέρνει ανατροπές σε συζητήσεις και συμφωνίες που μπορεί να είχαν προχωρήσει το προηγούμενο διάστημα κι από την άλλη φέρνει κάποιες ξαφνικές πληροφορίες, οι οποίες αφενός αλλάζουν τα δεδομένα σου κι αφετέρου μπορεί να σε κάνουν να αλλάξεις τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι γενικότερα τα πράγματα. Κάποιες αναπάντεχες νέες γνωριμίες που μπορεί να κάνεις τις επόμενες ημέρες είναι ικανές να διαδραματίσουν μοιραίο ρόλο στη ζωή σου.



ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αποχαιρετάμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο με τον Ήλιο να βρίσκεται σε δύσκολη όψη με τον Ουρανό και αυτό σημαίνει ότι τις επόμενες μέρες μπορεί να συμβούν αναπάντεχα γεγονότα, κυρίως στον ερωτικό τομέα, ικανά να διαδραματίσουν μοιραίο ρόλο στη ζωή σου. Μάλιστα, κυρίως αν είσαι σε σχέση, η έλξη που μπορεί να νιώσεις για κάποιο άτομο ίσως σε κάνει να αναθεωρήσεις τα συναισθήματά σου και την οπτική σου για την υπάρχουσα σχέση σου. Από την άλλη. μπορεί να νιώσεις την ανάγκη να βελτιώσεις τα οικονομικά σου κι αυτό να αποτελέσει αιτία εξελίξεων σε μία συνεργασία.

ΛΕΩΝ: Ο Ήλιος από το ζώδιο σου θα βρίσκεται αυτές τις μέρες σε δύσκολη όψη με τον Ουρανό, πράγμα που ίσως φέρει ξαφνικές ανατροπές σε θέματα αισθηματικών ή φιλικών σχέσεων, αλλά και στις συνεργασίες σου. Αν το προηγούμενο διάστημα προσπαθήσεις να ελέγξεις τα συναισθήματά σου για κάποιον άνθρωπο, προκειμένου να πείσεις τον εαυτό σου ότι κρατάς τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια σου, είναι πιθανό να βρεθείς αντιμέτωπος με τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, από αυτά που προσδοκούσες, αφού φαίνεται ότι ο άλλος είναι αυτός που μπορεί να κάνει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Τέλος, είναι πιθανό να θελήσεις να κάνεις κάποιες αλλαγές στην εξωτερική σου εμφάνιση. Καλό θα είναι να μπορείς να τις υποστηρίξεις και να μην τις κάνεις απλά και μόνο για να προκαλέσεις.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Το τετράγωνο του Ήλιου από το Λέοντα με τον Ουρανό στον Ταύρο θα φέρει κάποια γεγονότα στη ζωή σου που θα σε κάνουν να αναθεωρήσεις τι είναι σημαντικό και τι όχι. Ειδικά στα επαγγελματικά σου, μπορεί να προκύψουν αναπάντεχες εξελίξεις ή ακόμα και κόντρες με κάποιους συναδέλφους σου, οι οποίες θα φέρουν ανακατατάξεις στο συγκεκριμένο τομέα. Για τις επόμενες δύο εβδομάδες καλό θα είναι να προσέξεις ιδιαίτερα τη διατροφή σου, γιατί εκτός από κιλά, που δε θέλεις, μπορεί να αποκτήσεις και κάποια θεματάκια υγείας.

ΖΥΓΟΣ: Πάνω στην αλλαγή του μήνα ο Ήλιος θα βρίσκεται σε τετράγωνο με τον Ουρανό, ο οποίος έχει αναλάβει να ανανεώσει την ερωτική σου ζωή και γενικότερα να βγάλει από μέσα σου τον πιο δημιουργικό σου εαυτό. Το επόμενο διάστημα είναι πιθανό να αναθεωρήσεις τις προτεραιότητες και τους στόχους σου. Αυτό από τη μία μπορεί να γίνει αναγκαστικά μέσω κάποιων αναπάντεχων γνωριμιών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον σου κι από την άλλη μπορεί να νιώσεις την ανάγκη είτε να αποκτήσεις κάποιο παιδί, είτε να αφιερωθείς σε κάποιο σκοπό ή μία δραστηριότητα που νιώθεις να σε γεμίζει.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Το τετράγωνο που θα σχηματίσει ο Ήλιος από τον Λέοντα με τον Ουρανό, αναμένεται να φέρει αλλαγές σε επίπεδο καριέρας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγεις να βγαίνεις προς τα έξω, δηλαδή την κοινωνική σου ταυτότητα. Ίσως λοιπόν αποκτήσεις μία νέα ιδιότητα π.χ. του γονέα, του φοιτητή, του εργαζόμενου ή του ανέργου, του παντρεμένου ή του χωρισμένου. Όπως και να ‘χει τίποτα δεν θα μείνει κρυφό... υπό τον ήλιο, αφού οτιδήποτε συμβεί έχει αντίκτυπο στο κοινωνικό στάτους.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η παράδοση/παραλαβή ανάμεσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται με τον Ήλιο σε δύσκολη όψη με τον Ουρανό γεγονός που φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα σχετικά με κάποια νομική υπόθεση που μπορεί να σε απασχολεί. Κάποιες νέες γνωριμίες που μπορεί να πραγματοποιήσεις τις επόμενες ημέρες είναι ικανές να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε κάποιες αποφάσεις σου, τις οποίες είναι πιθανό να αναθεωρήσεις, ενώ αναπάντεχες μπορεί να είναι και οι εξελίξεις σχετικά με κάποιο ταξίδι που μπορεί να προγραμματίζεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Λέοντα με τον Ουρανό στον Ταύρο αναμένεται να φέρει κάποια γεγονότα που αφορούν κυρίως στα οικονομικά σου, και τα οποία φαίνεται πως από τη μία θα σου δημιουργήσουν πίεση για να καταφέρεις να ανταποκριθείς στις υποχρεώσεις σου και από την άλλη θα νιώσεις μια ανασφάλεια η οποία όμως μπορεί να σε κινητοποιήσει προκειμένου να βρεις νέους εναλλακτικούς τρόπους να αυξήσεις τα εισοδήματα σου. Σε συναισθηματικό επίπεδο μπορεί να γίνουν αποκαλύψεις που θα κλονίσουν τα συναισθήματά σου για κάποιο σημαντικό πρόσωπο.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ως ζώδιο του σταθερού σταυρού που είσαι, σε αφορά άμεσα αυτό το τετράγωνο του Ήλιου με τον κυβερνήτη σου, τον Ουρανό, το οποίο θα φέρει το επόμενο διάστημα κάποια γεγονότα που θέλοντας και μη θα σε βάλουν στη διαδικασία να επαναξιολογήσεις το ρόλο και τη σημασία κάποιον ανθρώπων στη ζωή σου. Κι αυτό από τη μία μπορεί να αφορά κάποια ερωτική ή φιλική σχέση, αλλά μπορεί να αφορά και μία συνεργασία η οποία είναι πιθανό να πάρει εντελώς διαφορετική πορεία σε σχέση με αυτή που φαίνεται να έχει αυτή τη στιγμή. Μην προσπαθήσεις να αντισταθείς στην αλλαγή, γιατί θα έρθει είτε σου αρέσει, είτε όχι.

ΙΧΘΥΕΣ: Το τετράγωνο του Ήλιου από τον Λέοντα με τον Ουρανό αναμένεται να φέρει κάποιες αλλαγές στα εργασιακά σου που ενδεχομένως να σε πιέσουν λίγο ψυχολογικά ή σε πολλές περιπτώσεις, θα νιώσεις ότι τουλάχιστον σε ξεβολεύουν. Παράλληλα, ειδικά μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να είσαι προσεκτικός όσον αφορά κάποια θέματα υγείας και κάποιους τραυματισμούς που μπορεί να προκύψουν, κυρίως επειδή μπορεί να βιάζεσαι ή να αδυνατείς να ελέγξεις τα νεύρα σου.

Πηγή: astrologos.gr