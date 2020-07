Κοινωνία

Νέες τραγωδίες στις ελληνικές θάλασσες

Μάστιγα οι πνιγμοί στην Ελλάδα. Ακόμη τρεις νεκροί προστέθηκαν στην λίστα όσων έχουν χάσει την ζωή τους στο νερό.

Τρεις άνθρωποι έχασαν την ζωή τουςαπό πνιγμό στη θάλασσα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το βράδυ από τη θαλάσσια περιοχή του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής, ένας 70χρονος, που διεκομίσθη στο με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την ίδια ώρα, το πρωί, ένας 84χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Πηγαδάκια» Χαλκουτσίου Ωρωπού Αττικής. Άμεσα διεκομίσθη από ασθενοφόρο όχημα του Δήμου Ωρωπού στο Κέντρο Υγείας Καπανδριτίου, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Τέλος, χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε πρωινές ώρες της Πέμπτης, από τη θαλάσσια περιοχή Χανιώτη Χαλκιδικής και μια 75χρονη γυναίκα, η οποία διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, οπού δυστυχώς και σ' αυτήν την περίπτωση οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της.