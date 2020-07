Κοινωνία

Διασπορά κορονοϊού σε γλέντι γάμου;

Τουλάχιστον δέκα καλεσμένοι φέρονται ως θετικοί στα τεστ. Ποια συμπτώματα παρουσίασαν τρεις ημέρες μετά την δεξίωση.

Όσο οι καλεσμένοι γλεντούσαν σε δεξίωση γάμου που έγινε το Σάββατο 25 Ιουλίου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, άλλο τόσο “γλεντούσε” και ο κορονοϊός, όπως φαίνεται από την προσέλευση τουλάχιστον δώδεκα καλεσμένων στα επείγοντα του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, με ύποπτα συμπτώματα, υψηλού πυρετού και καταβολής δυνάμεων.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Hellas Journal, την Τρίτη, τρεις ημέρες μετά την γαμήλια τελετή και το γλέντι που ακολούθησε, κάποιοι καλεσμένοι (αδιευκρίνιστος αριθμός), μεταξύ άλλων νηπιαγωγοί, κομμώτριες, δημόσιοι υπάλληλοι, παρουσίασαν υψηλό πυρετό, άνω των 38 βαθμών, που άγγιξε και τους 40.

Την Τετάρτη 30 Ιουλίου, ένας καλεσμένος φέρεται να διαγνώστηκε θετικός στον covid-19, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την ίδια ημέρα και σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον δώδεκα άτομα που συμμετείχαν στο γάμο προσήλθαν με παρόμοια, ύποπτα συμπτώματα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου, από τα οποία τα δέκα φέρονται να είναι θετικά στον κορονοϊό, μετά από το σχετικό τεστ.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους.

Άγνωστος μέχρι στιγμής ο αριθμός των συμμετεχόντων στη γαμήλια τελετή και στη δεξίωση, όπως και η περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει αυξηθεί τόσο ο αριθμός των ατόμων που προσέρχονται με ύποπτα συμπτώματα στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου Παπανικολάου, όπως και ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Πηγή: Hellas Journal