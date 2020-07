Υγεία - Περιβάλλον

Κοτανίδου στον ΑΝΤ1: πιθανή η υποχρεωτική χρήση μάσκας από τους μαθητές (βίντεο)

Τι λέει η Καθ. του ΕΚΠΑ για την εξάπλωση του κορονοϊού, την μείωση του μέρου όρου ηλικίας των ασθενών και το ενδεχόμενο λήψης μέτρων για κέντρα διασκέδασης και μπαρ.