Παράξενα

Διαρρήκτης - “νοικοκύρης”: Πότισε τον κήπο, έκανε μπάνιο και… συγύρισε πριν φύγει!

Τρομοκρατημένη αντιλήφθηκε την παρουσία του η κόρη της οικογένειας που βρισκόταν στο σπίτι. Πως συνελήφθη από τις Αρχές.

Έναν διαρρήκτη με… καλούς τρόπους συνέλαβαν οι αστυνομικοί στην Κύπρο οι οποίοι έκπληκτοι διαπίστωσαν πως ο νεαρός ο οποίος μπούκαρε στο σπίτι, προτού το… ξαφρίσει το συγύρισε, ενώ πότισε και τον κήπο. Κι επειδή μάλλον ίδρωσε από τη… δουλειά δεν δίστασε να κάνει και μπάνιο!

Στο σπίτι βρισκόταν εκείνη την ώρα η κόρη της οικογένειας, η οποία όταν αντιλήφθηκε φασαρία στο σπίτι κλειδώθηκε μέσα στο υπνοδωμάτιο και ειδοποίησε τις Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο νεαρός ο οποίος έφτασε στην Κύπρο στις 26 Ιουλίου, έκλεψε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στην Κάτω Πάφο. Στη συνέχεια με το κλεμμένο αυτοκίνητο μετέβη στη Λέμπα και εισέβαλε στο σπίτι από ένα κλειστό, πλην ανασφάλιστο παράθυρο.

Αφού πότισε τον κήπο και… συγύρισε το σπίτι, έκανε μπάνιο, φόρεσε ρούχα του ιδιοκτήτη, άρπαξε όσα αντικείμενα μπόρεσε και ετοιμάστηκε να φύγει. Όμως, τον πρόλαβε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έφθασε την ώρα εκείνη στο σπίτι.

Επί τόπου έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, μέλη της οποίας συνέλαβαν τον διαρρήκτη.

Πηγή: Sigmalive