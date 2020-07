Οικονομία

534 ευρώ και ΣΥΝ-Εργασία: πότε καταβάλλονται τα ποσά

Ποιοι και πόσα θα δουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους.

Πιστώνονται σήμερα 31 Ιουλίου η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους έως 534 ευρώ για τους εργαζομένους που ήταν σε αναστολή εργασίας τον Ιούνιο, καθώς και το μέρος του μισθού που καταβάλλεται από το κράτος στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝ-Εεργασια, για την εκ περιτροπής εργασία, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Αναλυτικά, μετά το μεσημέρι αναμένεται να πληρωθούν :

οι μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και επιχειρήσεων-εργοδοτών τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού μηνός Ιουνίου, ύψους 3,23 εκατ. ευρώ σε 6.393 δικαιούχους οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Ιούνιο για να η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 56,96 εκατ. ευρώ σε 124.669 δικαιούχους οι εργαζόμενοι ενταγμένοι στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το χρονικό διάστημα 15/6/2020 – 30/6/2020, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, ύψους 3,84 εκατ. ευρώ σε 27.920 δικαιούχους οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων προκειμένου να πληρωθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 655.200 ευρώ σε 819 δικαιούχους.

Οι κατηγορίες που θα λάβουν το επίδομα των 534 ευρώ είναι οι εποχικά εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία, σε επιχειρήσεις τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού, αλλά και σε επιχειρήσεις εστίασης.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται στα 534 ευρώ εφόσον η αναστολή διαρκεί 30 ημέρες. Σε διαφορετική περίπτωση, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται στα 18ευρώ και υπολογίζεται με βάση τις ημέρες αναστολής.

Έτσι, τα ποσά που θα λάβουν ανάλογα με τις ημέρες που τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, διαμορφώνονται ως εξής:

30 μέρες: 534 ευρώ

29 μέρες: 516 ευρώ

28 μέρες: 498 ευρώ

27 μέρες: 480 ευρώ

26 μέρες: 463 ευρώ

25 μέρες: 445 ευρώ

24 μέρες: 427 ευρώ

23 μέρες: 409 ευρώ

22 μέρες: 392 ευρώ

21 μέρες: 374 ευρώ

20 μέρες: 356 ευρώ

19 μέρες: 338 ευρώ

18 μέρες: 320 ευρώ

17 μέρες: 303 ευρώ

16 μέρες: 285 ευρώ

15 μέρες: 267 ευρώ

14 μέρες: 249 ευρώ

13 μέρες: 231 ευρώ

12 μέρες: 214 ευρώ

11 μέρες: 196 ευρώ

10 μέρες: 178 ευρώ

9 μέρες: 160 ευρώ

8 μέρες: 143 ευρώ

7 μέρες: 125 ευρώ

6 μέρες: 107 ευρώ

5 μέρες: 89 ευρώ

4 μέρες: 71 ευρώ

3 μέρες: 53 ευρώ

2 μέρες: 36 ευρώ

1 μέρα::18 ευρώ

ΣΥΝ – Εργασια

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η πρώτη πληρωμή για τους εργαζομένους που τέθηκαν από την επιχείρηση, στην οποία απασχολούνται, σε εκ περιτροπής εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, το διάστημα 15 – 30 Ιουνίου. Ο περιορισμός του χρόνου εργασίας συνεπάγεται και την υποχώρηση του μισθού, όχι σε ποσοστό 50%, αλλά 20%, καθώς ο εργοδότης καταβάλλει το 50% των μηνιαίων αποδοχών και το κράτος επιδοτεί το 60% του υπόλοιπου 50%. Αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος με μισό χρόνο απασχόλησης, λαμβάνει συνολικά το 80% του μισθού του.

Εξαίρεση αποτελούν οι απασχολούμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, δηλαδή έχουν καθαρές αποδοχές 550 ευρώ. Και αυτό γιατί στην περίπτωση που μετά την κρατική επιδότηση, ο μισθός που μπαίνει στην…τσέπη τους υπολείπεται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έτσι, στα 550 ευρώ καθαρές αποδοχές, ο εργοδότης καταβάλλει τα 275 ευρώ και το κράτος καλύπτει πλήρως το υπόλοιπο 50% (ήτοι 275 ευρώ) ώστε ο εργαζόμενος να μην υποστεί καμία απώλεια.

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, η ενίσχυση αυτή καταβάλλεται «εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε επόμενου μήνα εφαρμογής του Μηχανισμού».