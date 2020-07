Πολιτική

Ακάρ: Ελληνοτουρκική συνάντηση στην Άγκυρα σε λίγες ημέρες

Η προαναγγελία του Τούρκου Υπ. Άμυνας για την πορεία των διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Για επικείμενη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας τις επόμενες ημέρες στην Αγκυρα έκανε λόγο την Παρασκευή ο υπουργός Αμυνας της γειτονικής χώρας, Χουλουσί Ακαρ, «προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα που οδήγησαν σε κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών τις προηγούμενες ημέρες».

«Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα μέσω τέτοιων συναντήσεων. Συνεχίζουμε να κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ακάρ, σύμφωνα με την φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Γενί Σαφάκ», κατά την επίσκεψή του στην Αδριανούπολη, συνοδευόμενος από ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Πάντως ο δρόμος προς διάλογο μεταξύ Αθήνας και Αγκυρας παραμένει στρωμένος με «αγκάθια».

Αλλωστε, ως παράγων περαιτέρω περιπλοκής της κατάστασης λειτουργεί η αποστολή του ερευνητικού πλοίου «Μπαρμπαρός» στην κυπριακή υφαλοκρηπίδα, τη στιγμή που από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας έχει αναγγελθεί ότι οι αντίστοιχες δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις» στην ελληνική υφαλοκρηπίδα αναστέλλονται, προκειμένου να υπάρξει «άνευ όρων» διάλογος, ενδεχόμενο που έχει απορρίψει η Αθήνα.

Την Πέμπτη, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας μιλώντας στον ΑΝΤ1, έστειλε σχετικό μήνυμα προς την τουρκική πλευρά, τονίζοντας πως «δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, στο οποίο να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συμφωνήσει ακόμα και την έναρξη διαλόγου, που διακόπηκε το 2016, δηλαδή των διερευνητικών συζητήσεων» και προσθέτοντας, μεταξύ άλλων πως «δεν είμαστε σήμερα σε επίπεδο διερευνητικών συζητήσεων με την Τουρκία, αλλά σε επίπεδο επαφών που θα μπορούσαν, αν πετύχουν, να οδηγήσουν σε επανέναρξη των διερευνητικών».

Ταυτόχρονα, τη ρητορική της έντασης διατήρησε ο πρόεδρος Ερντογάν, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους τη δουλειά που ξεκινήσαμε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, προκειμένου να προστατεύσουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας, όπως το πράξαμε στην περίπτωση της Αγίας Σοφίας».