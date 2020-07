Πολιτική

Κορονοϊός: η ΝΔ ακυρώνει όλες τις εκδηλώσεις

Η ΝΔ αναστέλλει τις εκδηλώσεις της σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους και προτρέπει τα άλλα κόμματα να αναλάβουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Όλοι μαζί πετύχαμε ένα μικρό "θαύμα” τους τελευταίους μήνες, συγκεντρώνοντας την παγκόσμια αναγνώριση για τη διαχείριση της πανδημίας. Ο εφησυχασμός δεν μας ταιριάζει. Ειδικά τώρα που με γρήγορα αλλά σταθερά βήματα ανακτούμε το χαμένο έδαφος στην οικονομία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνεται, "μέχρι να δοθεί το οριστικό χτύπημα στον ιό Covid-19 με την ευρεία χρήση εμβολίου και φαρμάκων τηρούμε όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, κρατώντας αποστάσεις, φορώντας μάσκα σε κλειστούς χώρους και ασανσέρ και πλένοντας συχνά τα χέρια μας.

Μόνο με αυτές τις μικρές, αλλά τόσο καθοριστικές, καθημερινές συνήθειες μπορούμε να προστατεύσουμε τη ζωή και την εργασία όλων μας.

Η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα βήμα παραπάνω. Αναστέλλει οποιαδήποτε δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο.

Στην παρούσα συγκυρία οι προτεραιότητες αλλάζουν. Επιλέγουμε την επικοινωνία από απόσταση παρότι η ανθρώπινη επαφή είναι αναντικατάστατη.

Το μήνυμα της εγρήγορσης και της ευθύνης γίνεται ακόμη πιο ισχυρό όταν θεσμοί, όπως τα κόμματα, αναλαμβάνουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

Ζούμε ασφαλείς με τον κορονοϊό περιορίζοντας δραστικά τη μετάδοση του".