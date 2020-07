Πολιτική

Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Κράνης

Την παραίτηση του υπέβαλε υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημήτρης Κράνης. Τι αναφέρει στην επιστολή του στον Πρωθυπουργό.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημήτριος Κράνης, με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υπέβαλε την παραίτησή του από τα καθήκοντά του.

Ειδικότερα, στην επιστολή του αφού τονίζει ότι στο διάστημα από τον Ιούλιο 2019 μέχρι τώρα παρήχθη σημαντικό έργο με άξονα τις βασικές κυβερνητικές κατευθύνσεις, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

«Ωστόσο ανειλημμένες από μακρού χρόνου και πάντως πριν από την έξοδό μου από το δικαστικό σώμα επιστημονικές (συγγραφικές) υποχρεώσεις μου, τις οποίες αδυνατώ να αθετήσω, όπως προπάντων η συμμετοχή μου σε συλλογικό έργο ερμηνείας του ΚΠολΔ ή ανάλογες ερμηνευτικές προσεγγίσεις ευρωπαϊκών κανονισμών, με αναγκάζουν να υποβάλω την παραίτησή μου από τη θέση του υφυπουργού Δικαιοσύνης, αφού η ενασχόληση με τα καθήκοντα της θέσης αυτής οφείλει να είναι συνεχής και χωρίς περισπασμούς από εξωτερικούς παράγοντες. Παρακαλώ να δεχθείτε, για τους λόγους αυτούς, την παραίτησή μου, ευχόμενος κάθε επιτυχία στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου προς όφελος της πατρίδας μας».

Σημειώνεται πως ο κ. Κράνης αποτέλουσε ένα από τα 21 εξωκοινοβουλευτικά στελέχη της κυβέρνησης και στο παρελθόν ήταν ανώτατος δικαστικός λειτουργός, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και γενικός διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Κράνη για την προσφορά του στο έργο της Κυβέρνησης.

Τις αρμοδιότητες του κ. Κράνη θα ασκεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας.

