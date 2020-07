Κοινωνία

Καλλιθέα: τι είπε η γυναίκα που είχε την νεκρή μητέρα της στην ντουλάπα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ζούσε στο «σφραγισμένο» σπίτι, με την σορό της ηλικιωμένης γυναίκας, τυλιγμένη με νάιλον.

Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο διέταξε ο εισαγγελέας, ύστερα από την αποκάλυψη ότι η 58χρονη γυναίκα στην Καλλιθέα εδώ και μέρες έμενε με τη νεκρή μητέρα της στο διαμέρισμά τους, στην Καλλιθέα.

Oι αστυνομικοί βρήκαν, ύστερα από καταγγελία, το πτώμα της 92χρονης γυναίκας τυλιγμένο σε ένα νάιλον μέσα στην ντουλάπα, ενώ πόρτες και παράθυρα ήταν σφραγισμένα, για να μην καταλάβει κάποιος την οσμή.

Η 58χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες του bloko.gr, είπε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της έφυγε από τη ζωή πριν από τρεις εβδομάδες, αλλά επειδή δεν είχε χρήματα για να καλύψει τα έξοδα κηδείας, αποφάσισε να την κρατήσει στο σπίτι.

Η κόρη θα οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική, ενώ θα γίνει νεκροτομή στην σορό της 92χρονης, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου.