Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: δουλειά για να μην χαθεί ούτε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Να σηκώσουν τα μανίκια και να προτείνουν την βέλτιση αξιοποίηση των πόρων που δικαιούται η Ελλάδα, κάλεσε το Πρωθυπουργός τους Υπουργούς.

Την ανάγκη για μέγιστη αξιοποίηση των χρημάτων που δικαιούται η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης επεσήμανε στους υπουργούς ο Πρωθυπουργός, στην διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινωσε την σύσταση πενταμελούς Επιτροπής που θα αναλάβει τον συντονιστικό ρόλο, ενώ θα δημιουργηθούν και πέντε ομάδες εργασίας, ώστε στις 15 Οκτωβρίου, το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης να έχει πάει στην Βουλή.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον κορονοϊό, ο κ. Μητσοτάκης προέτρεψε τους Υπουργούς να φορούν μάσκα και να τηρούν τα μέτρα, για να αποτελούν παράδειγμα για τους πολίτες.

Η Εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο

«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, η πρόθεσή μου ήταν να μην κάνουμε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο μέσω τηλεδιάσκεψης, όμως για λόγους συμβολισμού και λαμβάνοντας υπόψη και τη σημασία που αποδίδουμε στο να τηρούνται απόλυτα τα μέτρα τα οποία μας έχει εισηγηθεί η επιτροπή των επιστημόνων, έκρινα ότι θα κρατήσουμε ακόμα τα Υπουργικά Συμβούλια για το επόμενο διάστημα με αυτή τη μορφή. Και βέβαια θα πρέπει και εμείς να δίνουμε το καλό παράδειγμα, όποτε βρισκόμαστε σε συνθήκες συγχρωτισμού και σε εσωτερικούς χώρους να φοράμε τη μάσκα όπως ήδη το κάνουμε στο κοινοβούλιο.

Επιτρέψτε μου μία πολύ σύντομη εισαγωγική τοποθέτηση για το ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκα και στη Βουλή, για την ιστορική απόφαση της τελευταίας Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ξέρετε πολύ καλά ότι το συνολικό ποσό το οποίο θα κληθεί να διαχειριστεί η χώρα, τα 72 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή, που αποτελούν το άθροισμα των νέων πόρων του ταμείου ανάκαμψης και των τακτικών πόρων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου ουσιαστικά συγκροτούν την μεγαλύτερη σε καιρούς ειρήνης και δημοσιονομικής ομαλότητας χρηματοδότηση που είχε ποτέ η χώρα μας.

Κατά συνέπεια συνιστούν και μία μοναδική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό, την ανασυγκρότηση και τον συνολικό παραγωγικό αναπροσανατολισμό της εθνικής οικονομίας.

Όπως είπα και στη Βουλή, η τελική λύση της συμφωνίας είναι απολύτως συμβατή με όσα διεκδικούσαμε. Από το ταμείο ανάκαμψης τα περισσότερα κεφάλαια, 19 δισ. περίπου, θα αντιστοιχούν σε επιχορηγήσεις. Δεκατρία δισεκατομμύρια θα έχουν τη μορφή ευνοϊκών δανείων. Ενώ από τα κονδύλια για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό καταφέραμε και προστατέψαμε και τουλάχιστον στο Ταμείο Συνοχής ενισχύσαμε τους δύο βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής που αντιλαμβάνονται και οι πολίτες μας ως σημείο αναφοράς της Ευρώπης, που είναι το ΕΣΠΑ και η Κοινή Αγροτική Πολιτική.





Θέλω να τονίσω ότι ειδικά ως προς το ταμείο ανάκαμψης παίρνουμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιχορηγήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ μας στην ευρωζώνη. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε θέση να πούμε ότι αυτή τη σημαντική επιτυχία την διαδέχεται μία άλλη πρόκληση: Για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα λεπτό. Εάν λοιπόν για τους περισσότερους συμπολίτες μας η τελευταία μέρα του Ιουλίου είναι η πρώτη μέρα των διακοπών τους, ο Αύγουστος επιφυλάσσει για εμάς λιγότερες παραλίες και περισσότερες ασχολίες.

Όπως ξέρετε είναι ήδη έτοιμο ένα προσχέδιο έκθεσης της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Ελληνικής Οικονομίας. Πανεπιστημιακοί, οικονομολόγοι, εντός και εκτός των συνόρων, υπό την προεδρία του νομπελίστα κ. Πισσαρίδη, έχουν υποβάλει ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης. Το προσχέδιό του θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα. Είναι ένα προσχέδιο το οποίο από τη μία εντοπίζει στρεβλώσεις αλλά αναδεικνύει και τα πλεονεκτήματα της χώρας, τις αιχμές της δυναμικής της. Και υποδεικνύει 15 άξονες για τη μελλοντική ευημερία της πατρίδας μας και όλων των Ελλήνων.

Θέλω να τονίσω ότι το σχέδιο αυτό θα υπόκειται, προφανώς, σε διαρκείς επικαιροποιήσεις και προσαρμογές. Ακούγοντας πάντα τα μηνύματα της κοινωνίας, τις προτάσεις των παραγωγικών δυνάμεων, τις απόψεις των κομμάτων, φιλοδοξούμε να είναι μία χρήσιμη, απαραίτητη θα έλεγα, πυξίδα για την ασφαλή πορεία της χώρας στα ταραγμένα νερά της παγκόσμιας οικονομίας.

Βέβαια, οι σταθμίσεις και οι αποφάσεις για τις κατευθύνσεις της εθνικής οικονομίας υπαγορεύονται πάντα από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Γι’ αυτό και έχει μεγάλη σημασία να προχωρήσουμε στη συγκρότηση ενός ευέλικτου σχήματος το οποίο θα επεξεργάζεται τις προτάσεις της Επιτροπής, εξειδικεύοντάς τες παράλληλα ανά τομέα κυβερνητικής ευθύνης. Και να εναρμονίζει αυτές τις προτάσεις με τις πολιτικές προτεραιότητες και τον προγραμματισμό μας, απλώνοντάς τες σε οριζόντιο επίπεδο, σε επίπεδο όλων των Υπουργείων. Συντονίζοντας ταυτόχρονα όλες αυτές τις δράσεις, αλλά εποπτεύοντας και την πρόοδό τους βάσει συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων.

Συγκροτούμε λοιπόν μία πενταμελή Εκτελεστική Επιτροπή στη Γραμματεία της Κυβέρνησης, την οποία θα στελεχώνουν ο Υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο Υφυπουργός Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου Άκης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, ο προϊστάμενος του Οικονομικού μου Γραφείου, ο Αλέξης Πατέλης, και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων, ο Μιχάλης Αργυρού.

Θα δημιουργηθούν πέντε ομάδες εργασίας για τις πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι και απολύτως εναρμονισμένες με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Τα ζητήματα που αφορούν την «πράσινη» ανάπτυξη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα ζητήματα που αφορούν την ψηφιακή πολιτική υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ζητήματα που αφορούν απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνική συνοχή υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, ζητήματα που αφορούν τις υποδομές υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και ζητήματα που αφορούν τον παραγωγικό μετασχηματισμό και τις ιδιωτικές επενδύσεις υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Φυσικά το Υπουργείο Οικονομικών διαθέτει πάντα τη συνολική εποπτεία όλων των ροών χρηματοδότησης.

Οι κύκλοι αυτοί, οι οποίοι θα εντάξουν στη λειτουργία τους και τις δράσεις όλων των Υπουργείων, είναι απολύτως απαραίτητο να ξεκινήσουν να δουλεύουν άμεσα. Γι’ αυτό και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αρχίσουν, ήδη, να συνεδριάζουν οι πρώτες επιτροπές. Έτσι ώστε μέχρι τα τέλη Αυγούστου να έχουμε συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχει συνταχθεί το βασικό σχέδιο προς δημόσια διαβούλευση -γιατί έχω δεσμευτεί ότι το σχέδιο αυτό θα έρθει προς συζήτηση και στην Εθνική Αντιπροσωπεία- για να μπορεί να κατατεθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης στις 15 Οκτωβρίου.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι σχεδόν όλοι σας έχετε, ήδη, κάνει μία πρώτη προετοιμασία για ιδέες, σχέδια, προτάσεις που μπορούν να τεθούν υπόψη του κεντρικού σχεδιασμού για να μπορέσουν να είναι αντικείμενα χρηματοδότησης.

Θέλω να τονίσω ότι δουλεύουμε κάτω από πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Θέλω να ξαναπώ ότι οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές οι οποίες έχουν τεθεί από την Ευρώπη για να εγκριθεί το σχέδιο αυτό είναι υψηλές. Άρα οι προτάσεις μας πρέπει να είναι συγκροτημένες, ποιοτικές και να αντέχουν στη βάσανο της κρίσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλω να σας πω ότι σε σχέση με άλλες χώρες αισθάνομαι -και από τις διαβουλεύσεις τις οποίες έχω κάνει- ότι είμαστε πιο μπροστά στην προετοιμασία μας και στο βαθμό ωριμότητας ανάπτυξης αυτών των προτάσεων σε επίπεδο Υπουργείων αλλά και κεντρικής κυβέρνησης.

Αλλά έχουμε μία υποχρέωση να αξιοποιήσουμε αυτούς τους 2,5 μήνες, μην αφήνοντας ουσιαστικά καμιά μέρα να πάει χαμένη. Δεν χρειάζεται να ξαναπούμε πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι αυτό το σχέδιο ανάκαμψης για ολόκληρη τη χώρα και για πόσο σημαντικό στοίχημα είναι για όλους μας. Για όλη την κυβέρνηση. Τρία χρόνια στη διάθεσή μας για τις προγραμματικές δεσμεύσεις και άλλα τρία για να ολοκληρωθούν όλες οι εκταμιεύσεις, για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε στρεβλώσεις και παθογένειες του παρελθόντος και να αποδείξουμε στους Έλληνες πολίτες ότι αυτοί οι πόροι θα αξιοποιηθούν με έναν διαφορετικό τρόπο, πάντως ωφέλιμο για την Ελληνική κοινωνία και για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Η ευχή μου -να το τονίσω αυτό- για καλό καλοκαίρι εξακολουθεί να ισχύει. Συνδυάζεται με το κάλεσμα για καλή δουλειά, το οποίο δεν θα το αφήσουμε να το διακόψουν λίγες μέρες διακοπών που πιστεύω ότι όλοι μας δικαιούμαστε μετά από έναν εξαντλητικό πρώτο χρόνο».

Γεννηματά: η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να γίνει επί ερειπίων

Σε δήλωση της, η Φώφη Γεννηματά αναφέρει «Μια ημέρα μετά τον εμπαιγμό των συνταξιούχων, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το Ταμείο Ανασυγκρότησης. Στην ουσία ανακοίνωσε μια Κυβερνητική Επιτροπή. Οφείλω να υπενθυμίσω στον κ. Πρωθυπουργό ότι:

Η ανασυγκρότηση στην οικονομία δεν μπορεί να γίνει επί ερειπίων. Με την πολιτική της κυβέρνησης «βλέποντας και κάνοντας», η ύφεση, η μαζική ανεργία και τα λουκέτα στις επιχειρήσεις είναι προ των πυλών Το σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας απαιτεί εξαντλητικό διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις και κυρίως με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς, ώστε να αξιοποιηθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Αργά θυμηθήκατε κ. Μητσοτάκη ότι πρέπει να δίνετε το παράδειγμα για την τήρηση των μέτρων κατά της πανδημίας. Αν ξεχάσατε, σας θυμίζουμε ότι εσείς δώσατε το μήνυμα εφησυχασμού και χαλάρωσης με συνεχείς αντιφάσεις και παραλείψεις που επέτειναν τη σύγχυση και διαμόρφωσαν ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας. Η χώρα, η οικονομία, η κοινωνία, δεν αντέχουν νέο lock down, ούτε καν τοπικού χαρακτήρα. Γι’ αυτό οφείλετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά την κατάσταση σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα».