Κοινωνία

Μέτρα για τον συνωστισμό στα μέσα μεταφοράς

Μετά τις εικόνες και τις κατταγγελίες, αλλάζει η συχνότητα των δρομολογίων. Τι αποφασίστηκε για τις άδειες προσωπικού και τα δρομολόγια.

"Οι εικόνες των τελευταίων ημερών σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μάς προβληματίζουν όλους και τα παράπονα πολιτών είναι δικαιολογημένα", αναφέρει το Υπ, Μεταφορών.

Όπως σημειώνεται, "ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής είναι σε συνεχή συνεργασία με τις διοικήσεις των αρμόδιων φορέων και τους έχει ζητήσει να εξαντλήσουν κάθε δυνατότητα για να συντομεύσουν κατά πολύ οι χρονοαποστάσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση τα άμεσα μέτρα που ελήφθησαν είναι τα εξής:

Από χτες το βράδυ ξεκίνησε ήδη ανάκληση αδειών του προσωπικού. Οι άδειες σε ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ θα περιοριστούν στο 20% κατά τη διάρκεια του μηνός Αυγούστου.

Οι φορείς θα εκτελούν από αύριο ειδικό προσαρμοσμένο πρόγραμμα ώστε να αυξηθούν οι συχνότητες στους συρμούς, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ και να διευκολυνθεί στο μέγιστο δυνατό η μετακίνηση του επιβατικού κοινού.

Εντός της ημέρας ο ΟΑΣΑ θα εκδώσει ανακοίνωση με τις νέες χρονοαποστάσεις που θα ισχύουν για τον Αύγουστο.

Σημειώνεται πάντως ότι παρά τις δυσκολίες, οι θερινές άδειες κινούνται ήδη στο μισό της περσινής περιόδου και οι συχνότητες πέραν των όποιων μεμονωμένων περιστατικών είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σταθερά βελτιωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους για την προσπάθεια που καθημερινά καταβάλουν και το επιβατικό κοινό για την υπομονή που δείχνει. Ζητούμε την κατανόηση όλων για την ταλαιπωρία. Σε κάθε περίπτωση, υπενθυμίζουμε ότι πρέπει πάντα να τηρούνται τα μέτρα προφύλαξης – ιδίως η χρήση μάσκας – και οι οδηγίες των ειδικών. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι μαζί και όλοι πρέπει να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό".

Σε ανακοίνωση του ΚΚΕ αναφέρεται «από τη μια μεριά η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο στο λαό για την ατομική του ευθύνη και από την άλλη τον αφήνει η ίδια εκτεθειμένο στην πανδημία, όπως γίνεται για παράδειγμα με το συνωστισμό στα Μέσα Μεταφοράς, εξαιτίας της αραίωσης των δρομολογίων ή με τις εκπτώσεις στα μέτρα προστασίας στον τουριστικό και μεταφορικό κλάδο, για να μη θιγεί η κερδοφορία του κεφαλαίου».