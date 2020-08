Life

Επανεκδίδεται το “New York” του Lou Reed

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το άλμπουμ του 1989 θα κυκλοφορήσει σε μια χορταστική deluxe έκδοση...

Πρώτο remastering για το άλμπουμ του 1989 «New York» του Lou Reed: θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου σε μια χορταστική deluxe έκδοση από τη δισκογραφική εταιρεία Rhino.

Το «New York: Deluxe Edition» αποτελείται από τρία CD, ένα σετ με δύο LP και ένα DVD, όλα σε ένα σκληρόδετο τόμο, με σημειώσεις από τον David Fricke και δοκίμια από τον αρχειονόμο Don Fleming. Στην παραγωγή της έκδοσης, οι Laurie Anderson, Fleming, Bill Ingot, Jason Stern και Hal Willner (ο τελευταίος ήταν ο παραγωγός πίσω από τον Lou Reed και τη Marianne Faithfull και υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός στην καριέρα του Jeff Buckley. Έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο, σε ηλικία 64 ετών).

Η deluxe έκδοση συνίσταται στην παρουσίαση για πρώτη φορά 26 ηχογραφήσεων. Στο πρώτο CD, το remastered άλμπουμ. Το δεύτερο περιλαμβάνει live ερμηνείες. Στο τρίτο, πρώτες εκδοχές των τραγουδιών του άλμπουμ – συμπεριλαμβανομένου και ενός πρόχειρου μιξαρίσματος του σιγκλ «Dirty Blvd», του «Sweet Jane» των Velvet Underground και του «Walk on the Wild Side» (από το στούντιο άλμπουμ του Reed, «Transformer»).

Όπως σημειώνει το Rolling Stone, στην έκδοση περιλαμβάνεται επίσης και – για πρώτη φορά σε DVD – το βίντεο «The New York Album», βίντεο συναυλίας που ο Lou Reed έδωσε στο Theatre St. Denis του Μόντρεαλ στις 13 Αυγούστου του 1989 (στο DVD υπάρχει και συνέντευξη με τον Reed – ήχος, μόνον, όχι εικόνα).