Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ακόμη ένας θάνατος στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα του θανάτου από την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός στην Ελλάδα.

Άλλος ένας συμπολίτης μας προστέθηκε στον κατάλογο των θυμάτων του Covid-19, ανεβάζοντας σε 205 το σύνολο των νεκρών στην Ελλάδα.

Ο 70χρονος άνδρας νοσηλευόταν στην εντατική του νοσοκομείου του Ρίου στην Πάτρα και είχε υποκείμενα νοσήματα. Τις τελευταίες μέρες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Την Πέμπττη, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε ακόμη 66 κρούσματα, διάσπαρτα ανά την χώρα.