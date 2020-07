Πολιτική

Στο Σισμανόγλειο ο Άκης Τσοχατζόπουλος

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο πρώην Υπουργός, η υγεία του οποίου έχει επιβαρυνθεί το τυελευταίο διάστημα.

Στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο μεταφέρθηκε την Παρασκευή ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Ο πρώην υπουργός αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την καρδιά του.

Η κατάστασης της υγείας του κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική και υποβάλλεται σε εξετάσεις, αφού πρώτα έγινε εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η υγεία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ έχει επιβαρυνθεί το τελευταίο καιρό. Πριν λίγους μήνες είχε αντιμετωπίσει σοβαρό καρδιακό πρόβλημα, το οποίο εμφανίστηκε μετά από επιπλοκές που εμφανίστηκαν ύστερα από επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Η σύζυγός του, Βίκυ Σταμάτημ σε πρόσφατη συνέντευξη της είχε τονίσει ότι η υγεία του Άκη Τσοχατζόπουλου επιβαρύνθηκε κατά την παραμονή του στις φυλακές.