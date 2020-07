Πολιτισμός

Πίσω στη θέση του ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη (εικόνες)

Στο πάρκο της ΧΑΝΘ επανατοποθετήθηκε ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη ανήμερα των 100 χρόνων από τη δολοφονία του.

Στο πάρκο της ΧΑΝΘ, απέναντι από το Βασιλικό Θέατρο επανατοποθετήθηκε, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη, που είχε απομακρυνθεί λόγω των εργασιών κατασκευής σταθμού του μετρό από την πλατεία Μακεδονομάχων, στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, πάνω από την Εγνατία Οδό.

Η τελετή επανατοποθέτησης του μπρούτζινου ανδριάντα, που φιλοτέχνησε το 1992 ο γλύπτης Γιάννης Παππάς πραγματοποιήθηκε σήμερα, ανήμερα της συμπλήρωσης εκατό χρόνων από τη δολοφονία του Έλληνα διπλωμάτη, πολιτικού, λογοτέχνη και οργανωτή των ελληνικών κοινοτήτων κατά τον Μακεδονικό Αγώνα.

«Είναι μία βαριά ημέρα, μια ημέρα μνήμης για αυτό το στυγερό έγκλημα αλλά συγχρόνως και μια μέρα περισυλλογής για το πού μπορεί να φέρει ο διχασμός τους Έλληνες», είπε, κατά την ομιλία του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, επισημαίνοντας πως καθήκον του παράλληλα με την εξασφάλιση της λειτουργικότητας και της ανάπτυξης της πόλης είναι «η αποκατάσταση της ιστορίας της, διότι για πόσο άραγε να ανεχθεί ο κάτοικος της πόλης που έχει συναίσθηση της ιστορίας και σεβασμό σε αυτή ότι οι προτομές των μακεδονομάχων, ο ανδριάντας του μέγιστου Ίωνα Δραγούμη θα μένουν πεταμένες στα αζήτητα». «Είναι βαρύ το χρέος όσων η ζωή τους χαρίζει την ύψιστη τιμή να υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Θεσσαλονίκη να πιάνουν το νήμα της μακραίωνης ιστορίας της και να συνεχίζουν», υπογράμμισε.

Τόνισε, δε, ότι «ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να διαβάζουμε, να αναλύουμε και να παίρνουμε τα θετικά στοιχεία από κάθε άξια ιστορική προσωπικότητα και αυτό το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στις σημερινές δύσκολες μέρες, γιατί δε ζούμε σε μια συγκυρία αδιάφορη ιστορικά παρά μάλλον σε μία εποχή που το ηφαίστειο της ιστορίας βρυχάται, καθώς οι εξ ανατολών γείτονές μας με ενέργειες όπως η πρόσφατη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και ενέργειες στο Αιγαίο την Ανατολική Μεσόγειο επιχειρούν να ανατρέψουν τα επιτεύγματα της εποχής του Ίωνα Δραγούμη και των άλλων άξιων της εποχής του».

«Σε μια μέρα σαν τη σημερινή, ακριβώς 100 χρόνια πριν στην Αθήνα δολοφονήθηκε σε κλίμα έντονου φανατισμού και έγινε έτσι ο ίδιος σύμβολο κατά του πολιτικού φανατισμού. Ακόμη και ο πολιτικός του αντίπαλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν πληροφορήθηκε την εκτέλεσή του είχε εκφράσει τον αποτροπιασμό του», κατέληξε ο κ.Ζέρβας.

«Κοσμώντας τον χώρο αυτό, ο ανδριάντας του Ίωνα Δραγούμη θυμίζει σε όλους τους αγώνες που έδωσε για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Η μοίρα προίκισε τον οργανωτή και πρωτεργάτη του Μακεδονικού Αγώνα με την ευλογία να είναι εκείνος που ύψωσε την ελληνική σημαία στο μπαλκόνι του τότε ελληνικού προξενείου στην πόλη μας το Σάββατο 27 Οκτωβρίου του 1912 όταν η πόλη μας απελευθερώθηκε», είπε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης), Θεόδωρος Καράογλου, επισημαίνοντας πως «ο Ίωνας Δραγούμης υπήρξε ένας ευαίσθητος άνθρωπος των ιδεών και των γραμμάτων» και «ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει την τεράστια αγάπη του για την Ελλάδα και τους αγώνες που έδωσε για τον Ελληνισμό».

«Σήμερα τιμούμε έναν συμπατριώτη μου με καταγωγή από το Βογατσικό Καστοριάς», είπε στον χαιρετισμό της η διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου τονίζοντας ότι «ο Ίωνας Δραγούμης πράγματι υπήρξε σπουδαίος Έλληνας, δε συμβιβάστηκε, δε βολεύτηκε όπως θα μπορούσε, εγκατέλειψε τα σαλόνια για τα βουνά της Μακεδονίας και τη στήριξη του αγώνα ακριβώς όπως έκανε και ο άνδρας της αδελφής του Ναταλίας, ο πρωτομάρτυρας της μακεδονικής ελευθερίας Παύλος Μελάς», ενώ «οι πολίτες στον Δήμο Θεσσαλονίκης νοιώθουν αυτό που στοχαζόταν πολιτικά ο Δραγούμης για την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι εκφράζει τη θέληση του λαού και αποτελεί το γνησιότερο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας μετά την οικογένεια».

Η τοποθέτηση του ανδριάντα στο συγκεκριμένο σημείο έγινε με σχετική απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί πέρυσι η τοποθέτηση των έξι προτομών των Μακεδονομάχων, οι οποίες είχαν αφεθεί στην περιοχή των Σφαγείων, στον χώρο πρασίνου μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης, Παύλου Μελά και Στρατηγού Τσιρογιάννη. Στην έναρξη της τελετής έγινε επιμνημόσυνη δέηση. Παρόντες ήταν και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης, ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, και εκπρόσωποι φορέων της πόλης και της αυτοδιοίκησης.

Φωτογραφίες: thestival.gr