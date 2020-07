Κοινωνία

Ανατροπή νταλίκας, στο νοσοκομείο ο οδηγός (εικόνες)

Το βαρύ όχημα δίπλωσε στην μέση του δρόμου, προκαλώντας προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων.

Ανατροπή νταλίκας σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, στον επαρχιακό δρόμο Λάρισας – Φαρσάλων, στο ύψος των Νέων Καρυών.

Ειδικότερα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το φορτηγό να ανατραπεί και να κλείσει τον δρόμο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε και διεκομίσθη, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου και νοσηλεύεται

Εξαιτίας του ατυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

Πηγή: larissanet.gr