Κόσμος

Κορονοϊός: Νεκρός πρώην υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα και συνεργάτης του Τραμπ

Μολύνθηκε στην συγκέντρωση του Τραμπ στην Οκλαχόμα, όπου οι συμμετέχοντες αναγκάστηκαν να υπογράψουν ότι δεν θα ζητήσουν ευθύνες σε περίπτωση που νοσήσουν.

Την τελευταία του πνοή άφησε, χθες, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για το προεδρικό χρίσμα το 2012, αλλά και συνεργάτης του Τραμπ, Χέρμαν Κέιν.

Ο Χέρμαν Κέιν είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, ωστόσο δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως. Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο twitter.

Ο Κέιν νοσηλευόταν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη συμμετοχή του στην προεκλογική συγκέντρωση, που είχε κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, στην Τάλσα της Οκλαχόμα. Εκεί, όπου οκτώ ακόμα μέλη των Ρεπουμπλικανών μολύνθηκαν από τον ιό.

Στη συγκεκριμένη συγκέντρωση, ο Τραμπ είχε ζητήσει από τους θεατές να υπογράψουν πως δεν θα του επιρρίψουν ευθύνες αν μολυνθούν εξαιτίας του κορονοϊού. Αρκετοί, ωστόσο, νόσησαν μεταξύ των οποίων και ο Κέιν, ο οποίος είχε ανεβάσει και φωτογραφία από την συγκέντρωση, στην οποία παρευρέθηκε με την οικογένεια του και συνεργάτες, χωρίς να φορούν μάσκες.

Δίπλα του διακρινόταν και ένα ακόμη στέλεχος των Ρεπουμπλικανών, ο Κυβερνήτης Κέβιν Στιτ, ο οποίος είχε αποκαλύψει πως μετά από την συγκέντρωση βρέθηκε θετικός κι αυτός στον κορονοϊό.

Ο Ρεπουμπλικανός πρώην υποψήφιος, εννέα μέρες μετά την μόλυνση από τον ιό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ατλάντα. Είχε προβλήματα υγείας -είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο τον οποίο και νίκησε- και η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση, καθώς αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα. Μετά από μάχη περίπου ενός μήνα, “έσβησε”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Daily Mail.

Ο Τραμπ με ένα tweet έδωσε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του θύματος, ενώ νωρίτερα είχε αναφερθεί ξανά στον κορονοϊό, αναγράφοντας τον ως «κινεζο-ιό».