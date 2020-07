Οικονομία

Απευθείας στους καταναλωτές το μεταφορικό ισοδύναμο για τα καύσιμα

Η ρύθμιση αφορά τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις των 34 νησιών που εφαρμόζεται το μέτρο.

Από την 1η Αυγούστου 2020, δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου των καυσίμων θα είναι απευθείας οι καταναλωτές, δηλαδή οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις των 34 νησιών, όπου εφαρμόζεται το μέτρο.

Η σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε στο πρόσφατο φορολογικό νομοσχέδιο (άρθρο 112) και η διαδικασία θα είναι ανάλογη με αυτή που ισχύει για τις μετακινήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο υλοποιείται η σχετική δέσμευση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Πλακιωτάκη για αλλαγή σε ό,τι αφορά την πιλοτική εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου στον κρίσιμο τομέα των καυσίμων, κάτι που κατ' επανάληψη είχε ζητήσει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, χαρακτηρίζοντας το σχεδιασμό του πιλοτικού προγράμματος «απερίγραπτα πρόχειρο με αποτέλεσμα να μην ωφελεί ουσιαστικά τους νησιώτες και να διαλύει οικονομικά τους πρατηριούχους».

Η καταβολή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου μέσω των πρατηρίων λήγει σήμερα 31/7/2020.