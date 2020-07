Κοινωνία

Το φορτίο με τις μπανάνες “έκρυβε”… 70 κιλά κοκαΐνης (εικόνες)

Νέο “χτύπημα” της ΑΑΔΕ στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών.

Σημαντική υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών ανέδειξαν οι έλεγχοι του τμήματος δίωξης λαθρεμπορίου των τελωνείων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα μέσω του συστήματος ανάλυσης κινδύνου, επιλέχτηκε να ελεγχθεί με το σύστημα X-Ray κοντέινερ, που είχε δηλωθεί ότι περιέχει μπανάνες. Το φορτίο προερχόταν από την Νότια Αμερική και είχε προορισμό χώρα των δυτικών Βαλκανίων.

Το σύστημα εντόπισε ύποπτο υλικό, έγινε φυσικός έλεγχος κατά τον οποίο με τη βοήθεια του ειδικός σκύλος ανιχνευτής με το όνομα Axel εντοπίστηκαν 60 πακέτα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 70,5 κιλών.

Τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα στον εσωτερικό χώρο του κοντέινερ και συγκεκριμένα στα ψυκτικά μηχανήματα.

Ήδη έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά και διενεργείται προανάκριση.