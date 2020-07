Πολιτική

Χαρίτσης: Επιλογή Μητσοτάκη το “κούρεμα” στα αναδρομικά των συνταξιούχων

Εξαπάτηση των συνταξιούχων “βλέπει” ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Να καταβάλει τα αναδρομικά στους συνταξιούχους «δίχως περικοπές και δίχως αλχημείες» καλεί την κυβέρνηση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, κάνοντας λόγο για «απαράδεκτες μεθοδεύσεις». Κατηγορεί την κυβέρνηση για «εξαπάτηση» των συνταξιούχων, μιλώντας για επιλογή του πρωθυπουργού να «κουρέψει» 70% τα αναδρομικά και να «αποκλείσει» 1,6 εκατ. συνταξιούχους.

Ειδικότερα, ο κ. Χαρίτσης αναφέρει σε δήλωση του ότι «για τρίτη συνεχόμενη μέρα η κυβέρνηση συνεχίζει να ψεύδεται για τα αναδρομικά των συνταξιούχων» και πως «η απόφαση του ΣτΕ ήταν ξεκάθαρη. Οι περικοπές που έκανε ο κ. Βρούτσης το 2012 στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις, στα δώρα και στα επιδόματα, είναι οριστικά αντισυνταγματικές. Και η ελληνική πολιτεία οφείλει να επιστρέψει στους συνταξιούχους όσα παράνομα παρακράτησε».

Όμως, υποστηρίζει ο κ. Χαρίτσης, «η κυβέρνηση όμως προσπαθεί να εξαπατήσει τους συνταξιούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να κουρέψει τα αναδρομικά σε ποσοστό άνω του 70%. Μάλιστα, 1.600.000 δικαιούχοι, κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι, δεν θα πάρουν απολύτως τίποτα, λόγω της ταξικής μεροληψίας της κυβέρνησης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι επίσης η κυβέρνηση «με την πρωτοφανή και προκλητική τροπολογία της απαγορεύει τη δυνατότητα των συνταξιούχων να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν». Σημειώνει πως «ακόμα όμως και οι λίγοι που θα τα πάρουν πετσοκομμένα, θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων, αφού η κυβέρνηση αρνήθηκε να προβλέψει στην επίμαχη τροπολογία τα αναδρομικά να είναι αφορολόγητα, να μην συμψηφίζονται με άλλες οφειλές και να είναι ακατάσχετα».