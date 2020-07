Πολιτική

Παπαγγελόπουλος: στον Άρειο Πάγο η πρόταση της Βουλής για την παραπομπή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ολομέλεια ζητάει τον έλεγχο του πρώην αναπληρωτή Υπουργού για 8 ποινικά αδικήματα.

Στον Άρειο Πάγο παρέδωσε σήμερα η Βουλή των Ελλήνων όλα τα πρακτικά, δικογραφίες και σχετικό υλικό που αφορούν την ποινική δίωξη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Πρόκειται για υλικό με το οποίο μπορούν να εκκινήσουν οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα, αναφορικά με την πρόταση της Ολομέλειας για να ελεγχθεί ο πρώην αναπληρωτής υπουργός για 8 ποινικά αδικήματα και για να ξεκινήσει τις εργασίες του το Δικαστικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου κληρώθηκαν χθες στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η Βουλή σήμερα παρέδωσε στην Δικαιοσύνη συνολικά 18 φακέλους, εκ των οποίων οι 11 περιλαμβάνουν έγγραφα και μαρτυρικές καταθέσεις στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής, 4 σχετικές δικογραφίες με την υπόθεση, την πρόταση σύστασης της προανακριτικής της Βουλής, το πόρισμά της και έναν φάκελο με όλα τα εξερχόμενα έγγραφα της επιτροπής.