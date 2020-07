Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Επιδείνωση των συνθηκών, με καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Οδηγίες από γεωπόνους για τους καλλιεργητές.

Αρχικά αίθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο σε όλη την χώρα. Από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά και από το απόγευμα στις Σποράδες και στη βόρεια Εύβοια, θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Μακεδονία και στην Θράκη, όπου τη νύχτα θα ενταθούν, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Από τις νυχτερινές ώρες, τοπικά ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και στην βόρεια Εύβοια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Στα νότια η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

ι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου συνεχίζεται η προσβολή από τον τετράνυχο σε καλλιέργειες με καρπουζιές.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την εποχή αυτή ευνοούν την ανάπτυξη των τετρανύχων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσβολή εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα στο χωράφι και για τον λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής επιθεώρηση από τους παραγωγούς

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά οι ψεκασμοί να γίνουν μόνο μετά τη διαπίστωση της προσβολής (3 άτομα/φύλλο) και όχι προληπτικά, με κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: