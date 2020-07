Αθλητικά

Ολυμπιακός: παρελθόν για την ομάδα ο Χριστοδουλόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν προπονήθηκε σήμερα με την ομάδα και με δεδομένο ότι δεν ανανέωσε το συμβόλαιο του…

Τίτλοι τέλους για τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο στον Ολυμπιακό. Ο έμπειρος επιθετικός δεν προπονήθηκε σήμερα με την υπόλοιπη ομάδα, αφού δεν μετέβη στο Ρέντη, και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα ωρών η επίσημη ανακοίνωση του «διαζυγίου» μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής δεν υπολογιζόταν από τον Πέδρο Μαρτίνς για το υπόλοιπο της σεζόν, αφού η ομάδα του τα πηγαίνει εξαιρετικά μέχρι τώρα και με δεδομένο ότι δεν ανανέωσε και το συμβόλαιό του, αποχαιρετά μετά από δύο χρόνια τον Ολυμπιακό, με τον οποίο πάντως φέτος πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος.

Έτσι ο διεθνής παίκτης είναι ελεύθερος να διαπραγματευτεί τη συνέχιση της καριέρας του σε άλλα ομάδα, αφού φαίνεται ότι έχει αρκετές προτάσεις.