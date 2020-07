Υγεία - Περιβάλλον

Κλινική “Ταξιάρχαι”: Δίωξη για κακουργήματα σε γιατρούς και μέλη της διοίκησης

Στην ιδιωτική κλινική στο Περιστέρι με τους 13 θανάτους από κορονοϊό.

Υπόλογοι για κακουργηματικού βαθμού κατηγορία που επισύρει ακόμη και ποινή ισοβίων, είναι πλέον οι υπεύθυνοι της Κλινικής «Ταξιάρχαι», μέλη της Διοίκησης και γιατροί, για την υπόθεση μετάδοσης κορονοϊού εντός του νοσοκομείου. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Νίκος Αντωναράκος άσκησε ποινική δίωξη για κακουργηματικού βαθμού παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την μη τήρηση μέτρων για την αποφυγή μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών.

Στην ιδιωτική Κλινική στο Περιστέρι, στην οποία μετέβαιναν και ασθενείς για διαδικασία αιμοκάθαρσης, εντοπίστηκαν τον περασμένο Απρίλιο περί τα 35 κρούσματα θετικά στον κορονοϊό, εκ των οποίων 13 έχασαν τη μάχη με τον θάνατο. Ο κ. Αντωναράκος διενέργησε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση του νοσοκομείου, μετά από εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Βαγγέλη Ιωαννίδη , στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε περισσότερους από 25 μάρτυρες, συγκέντρωσε στοιχεία από τα αρχεία της κλινικής , από τα αποτελέσματα της αυτοψίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και από τα πορίσματα που συνέταξαν οι αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές όσον αφορά την τήρηση των πρωτοκόλλων για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

Πριν ένα μήνα ο Εισαγγελέας αφού είχε αξιολογήσει το υλικό που είχε στην διάθεση του, κάλεσε σε εξηγήσεις πέντε στελέχη και γιατρούς της κλινικής οι οποίοι παρέδωσαν υπομνήματα με τις θέσεις τους. Σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει και με ανακοίνωση του ο εκπρόσωπος της κλινικής «Ταξιάρχαι» , το νοσοκομείο τήρησε όλα τα μέτρα προστασίας με βάση τα σχετικά πρωτόκολλα. Η επίσημη θέση της κλινικής ήταν ότι υπεύθυνος για την διασπορά του ιού ήταν εξωτερικός ασθενής που πήγε προσβεβλημένος ήδη με τον ιό, για αιμοκάθαρση. Η κλινική έχει υποστηρίξει πως όλα τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη συνέχεια, αφορούσαν περιπτώσεις που σχετίζονταν μόνο με το τμήμα τεχνητού νεφρού και κανέναν άλλον χώρο της κλινικής.

Οι κατηγορούμενοι για την κλινική «Ταξιάρχαι» είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια κάθειρξη καθώς το άρθρο 285 προβλέπει ποινή κάθειρξης έως 10 ετών σε όποιον ευθύνεται για μετάδοση ασθένειας σε άνθρωπο, τουλάχιστον 10 ετών αν προκλήθηκε θάνατος αλλά και ισόβια κάθειρξη αν η πράξη οδήγησε σε θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.