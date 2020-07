Κοινωνία

Χατζηπατέρειο ίδρυμα: αιτήσεις για το ΚΔΑΠ Αμέα

Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεωνn για το σχολικό έτος 2020-2021.

Με την εξαιρετικά καινοτόμο διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης, ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020, η Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, για το σχολικό έτος 2020-2021. Ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων γίνεται μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr - paidikoi.eetaa.gr)

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον ιστότοπο https://web.eetaa.gr:38443/

Τα προς φιλοξενία νήπια, παιδιά, έφηβοι, και ενήλικες, ΑμεΑ εξαιρούνται των περιορισμών που αφορούν το ύψος οικογενειακού εισοδήματος και την κατάσταση απασχόλησης και οικογενειακής κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενες/οι λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιες/οι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το τέκνο τους το αργότερο μέχρι και τις 2.9.2020 ή την 1η εργάσιμη ημέρα του κάθε μήνα.

Το Χατζηπατέρειο ίδρυμα πάντα δίπλα στα παιδιά με αναπηρία και τις οικογένειες του τους παρέχει πληροφορίες και βοήθεια, σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, αλλά και επιλογής της κατάλληλης δομής.