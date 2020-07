Οικονομία

ΕΣΕΕ: μειωμένη η κίνηση το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων

Οι μικρότερες επιχειρήσεις φαίνεται να επλήγησαν σε μεγαλύτερο βαθμό από την πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα.

Μειωμένη επισκεψιμότητα στην αγορά εκτιμούν οι έμποροι ότι υπήρξε το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ σχεδόν οι οκτώ στους δέκα προχώρησαν σε ειδικές προσφορές από την επανέναρξη λειτουργίας τους μετά το "lockdown" έως τις θερινές εκπτώσεις.

Αυτά είναι δύο από τα συμπεράσματα έρευνας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας για το ρυθμό της αγοράς το πρώτο δεκαπενθήμερο των θερινών εκπτώσεων.

Σύμφωνα με τη σύνοψη των αποτελεσμάτων:

1. Σε σύγκριση με το αντίστοιχη περίοδο του των θερινών εκπτώσεων του 2019, σχεδόν επτά στις δέκα επιχειρήσεις (68%) κατέγραψαν πτώση των πωλήσεων και μόλις το 8% αύξηση. Στην ένδυση-υπόδηση οι περισσότερες επιχειρήσεις (72%) σημείωσαν υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με πέρυσι, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος περιορίζεται στις μισές (48%) στα είδη ψυχαγωγίας/ επιμορφωτικά είδη.

2. Σχεδόν οκτώ στις δέκα (77%) επιχειρήσεις προχώρησαν σε ειδικές προσφορές από την επανέναρξη λειτουργίας τους μετά το "lockdown" έως τις θερινές εκπτώσεις. Πιο επιθετικά μάλιστα κινήθηκαν οι επιχειρήσεις ένδυσης και υπόδησης καθώς οκτώ στις δέκα υιοθέτησαν πολιτική προσφορών με την άρση του "lockdown".

3. Οι μικρότερες επιχειρήσεις φαίνεται να επλήγησαν σε ισχυρότερο βαθμό. Ειδικότερα, σχεδόν οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 45.000 ευρώ εμφάνισαν πτώση πωλήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο δεκαπενθήμερο του 2019, έναντι σχεδόν έξι στις δέκα με τζίρο άνω των 45.000 ευρώ (Διάγραμμα 4).

4. Για το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων (72%), το ποσοστό έκπτωσης επί των αρχικών τιμών δεν ξεπέρασε το 40%, με τον κύριο όγκο, βάσει δραστηριότητας, να καθορίζει το ποσοστό έκπτωσης στο εύρος 21%-40%.

5. Σχεδόν έξι στις δέκα (58%) θεωρούν πως οι πωλήσεις τους κατά το πρώτο 15θήμερο των εκπτώσεων ήταν χειρότερες από ότι ανέμειναν, παρά το γεγονός ότι είχαν συνυπολογίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας.

6. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη χαμηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα επισκεψιμότητα για τρεις στις τέσσερις (74%) επιχειρήσεις. Το εύρημα αυτό μπορεί να συνδέεται και με τη ραγδαία άνοδο των ηλεκτρονικών αναζητήσεων/ πωλήσεων, καθώς εξαιρετικά μεγάλη πτώση της επισκεψιμότητας σημειώθηκε σε οκτώ στις δέκα (81%) επιχειρήσεις οικιακού εξοπλισμού και σε τρεις στις τέσσερις (75%) στην ένδυση-υπόδηση.

7. Περισσότερες από οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις (84%) θεωρούν ότι οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι στις αγορές τους, εξέλιξη που αποδίδεται στη γενικευμένη αβεβαιότητα που προκάλεσε η πανδημία.

8. Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (72%) δήλωσαν πως επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο και μεγάλο βαθμό από την πανδημία ενώ σε μικρό βαθμό ή καθόλου μόνο το 6%.

9. Ωστόσο, μόλις το 22% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας τους έχουν δυσκολέψει σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, το 41% σε μικρό ή καθόλου βαθμό.

10. Το παραπάνω εύρημα επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις για το κόστος προσαρμογής της επιχείρησης στο νέο πλαίσιο λειτουργίας λόγω Covid-19 αφού το 42% δήλωσε ότι το κόστος ήταν μικρό ή μηδαμινό και μόλις το 19% ότι ήταν υψηλό και πολύ υψηλό. Οι επιχειρήσεις μάλιστα με τζίρο έως 45.000 ευρώ ήταν πιο ευαίσθητες στο εν λόγω κόστος προσαρμογής, καθώς το 27% και το 39% αυτών χαρακτήρισαν το κόστος μεγάλο/ πολύ μεγάλο και μέτριο αντίστοιχα (τα μεγέθη για τις επιχειρήσεις άνω των 45.000 διαμορφώθηκαν σε 13% και 30%). Εντούτοις, η αυστηροποίηση των μέτρων από τις 29 Ιουλίου (υποχρεωτική χρήση μάσκας στα καταστήματα λιανικής) ενδέχεται να πιέσει ανοδικά το σχετικό κόστος για το σύνολο των επιχειρήσεων λιανικής.

11. Οι επιχειρήσεις διατηρούν σταθερά αρνητική θέση απέναντι στη λειτουργία τις Κυριακές. Η λειτουργία την Κυριακή, 19 Ιουλίου για περισσότερες από της μισές (53%) επιχειρήσεις δεν επηρέασε τον τζίρο της εκπτωτικής περιόδου, ενώ τέσσερις στις δέκα υποστήριξαν ότι τον επηρεάζει αρνητικά.